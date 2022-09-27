iPhone 14 Pro погано ловить мережу та перериває дзвінки

Користувачі iPhone 14 Pro скаржаться на проблеми зі стільниковим зв’язком, повідомляє портал MacRumors.

Згідно з численними скаргами на Reddit та форумі MacRumors, проблема торкнулася в основному клієнтів американського оператора Verizon . Користувачі скаржаться, що прийом сигналу мобільного зв’язку на iPhone 14 Pro є ненадійним і слабким. При цьому в інших пристроїв, наприклад iPhone 13, проблем немає.

Так, у гілці на форумі Reddit користувач повідомив про слабку швидкість 5G-мережі на iPhone 14 Pro, після чого під його скаргою відзначилися ще більше сотні інших користувачів з аналогічною проблемою.

Зазначається, що навіть після спілкування зі службою підтримки Verizon проблему так і не було вирішено. Деякі користувачі спробували встановити останню бета-версію iOS 16.1, але це не допомогло.

Крім того, повідомляється про випадки довільної втрати зв’язку та переривання голосових викликів на iPhone 14 Pro.