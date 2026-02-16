Характеристики Xiaomi Civi 6 опубліковані інсайдерами

У мережі з’явилася свіжа порція інформації про смартфон Xiaomi Civi 6. Відразу кілька джерел опублікували очікувані характеристики ще не анонсованого пристрою — від моделі процесора до роздільної здатності основної камери.

Як стверджує інсайдер під ніком Smart Pikachu, гаджет оснастять загнутим по краях 6,59-дюймовим екраном, процесором Snapdragon 8 Elite, стереодинаміками, а також корпусом з металевою рамкою і скляною задньою кришкою.

До складу тильного блоку камер, згідно з джерелом, увійдуть основний сенсор на 200 Мп і модуль з телеоб’єктивом (зум 3x), а роздільна здатність фронтальної камери складе 50 Мп. Інсайдер Digital Chat Station також повідомив про наявність у гаджета окремої кнопки для запуску ШІ-функцій.

Офіційних підтверджень цієї інформації поки немає, як і даних про можливу доступність Xiaomi Civi 6 за межами китайського ринку. Сама компанія нову модель «молодіжного» смартфона поки не анонсувала.