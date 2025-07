Radeon RX 9060 XT протестували в сучасних іграх в народному 2K

Автор YouTube-каналу zWORMz Gaming опублікував відео з демонстрацією можливостей відеокарти Radeon RX 9060 XT у версії на 16 ГБ.

Ютубер протестував 3D-прискорювач в 21 грі в роздільній здатності 1440p. Там, де є підтримка FSR, технологія включена.

В результаті з’ясувалося, що Radeon RX 9060 XT здатна забезпечити 80 fps в Cyberpunk 2077. Але якість картинки з FSR гірша, ніж з DLSS. У The Last of Us Part I частота коливається від 40 до 70 fps. У Counter-Strike 2 стабільно вище 200 fps.

У DOOM: The Dark Ages фреймрейт від 50 до 60 fps. Для динамічного шутера цього недостатньо. З FSR можна досягти 100 fps. Kingdom Come: Deliverance 2 працює при 50 fps, з FSR4 частота піднімається до 80 fps. S.T.A.L.K.E.R. 2 без FSR працює при 50 fps, з апскейлером можна розраховувати на 80 fps.

У Fortnite і Red Dead Redemption 2 вдасться пограти при 100 fps. У GTA 5 Enhanced з трасуванням променів і FSR 4 карта забезпечує 60 fps з падіннями до 52 fps. У Call of Duty: Warzone частота на рівні 130 fps. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered працює при 40 fps. Покопавшись в налаштуваннях FSR4, вдасться отримати 70 fps і більше.

Assassin’s Creed Shadows працює з 50 fps, FSR 4 і генератор кадрів підвищать частоту до 100 fps. У Battlefield 2042 комфортні 140 fps. А ось в Alan Wake 2 лише 40 fps. В Indiana Jones від 50 до 60 fps. В Horizon: Forbidden West від 80 до 100 fps. В Rainbow Six Siege вже 120 fps. А ось в Monster Hunter Wild всього 40 fps.

У Black Myth: Wukong гравець може розраховувати на 80 fps. У Clair Obscure: Expidition 33 на 50 fps. Нарешті, в Forza Horizon 5 на 110 fps.

Висновок — відеокарта відмінно показує себе в 1440p.