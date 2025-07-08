RTX 5050 протестували в сучасних іграх: результати невтішні

Експерти Hardware Unboxed вважають, що у відеокарти на ринку є кілька серйозних конкурентів як серед моделей NVIDIA, так і AMD.

У Hardware Unboxed підкреслюють, що NVIDIA випустила відеокарту GeForce RTX 5050 без попередніх оглядів. Ця ситуація нагадує попередні релізи компанії. У випадку з RTX 5060 Ti 8 ГБ виробникам відеокарт заборонили відправляти зразки журналістам до релізу. При виході RTX 5060 карти все ж потрапили до оглядачів, але NVIDIA не надала відповідних драйверів.

Нова GeForce RTX 5050 вийшла з ціною в 249 доларів і позиціонується як бюджетне рішення. Карта використовує урізаний чіп GB 207 з 33% меншою кількістю ядер CUDA в порівнянні з RTX 5060. Також на борту пам’ять стандарту GDDR6 замість GDDR7. Це знижує пропускну здатність на 30%.

У тестах продуктивність виявилася скромною. Наприклад, в Marvel Rivals карта видає 50 fps, в Cyberpunk 2077 — 72 fps, а в Star Wars Outlaws близько 64 fps. Дані результати були отримані при роздільній здатності 1920 × 1080 пікселів. Всього експерти випробували відеокарту в 18 актуальних іграх.

Radeon RX 9060 XT 8 ГБ за 299 доларів демонструє на 44% кращу продуктивність, а 16-гігабайтна версія — на 80%. Навіть GeForce RTX 5060 за ті ж 299 доларів виявляється на 30% швидшою. Єдиною перевагою RTX 5050 можна вважати низьке енергоспоживання в 130 Вт.

Фахівці Hardware Unboxed вважають, що DLSS 4 не компенсує слабку продуктивність GeForce RTX 5050. Покупцям рекомендують розглянути альтернативи — Radeon RX 9060 XT 16 ГБ або RTX 5060. Незважаючи на вищу ціну, ці моделі пропонують краще співвідношення ціни та можливостей.

RTX 5050 в поточній ціновій категорії виглядає невдалим вибором. Її можна рекомендувати тільки при значному зниженні вартості до 200 доларів.