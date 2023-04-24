Хакери адаптували Nokia 3310 для крадіжок Toyota та Lexus

У Сполучених Штатах з’явилася нова форма викрадення автомобілів, в якій використовуються перероблені старі телефони Nokia, в тому числі культова модель 3310.

Кіберзлочинці використовують ці телефони як засіб контролю над автомобілями, модифікуючи пристрої за допомогою необхідних технологій і продаючи їх у даркнеті. Ціна таких спеціально обладнаних телефонів коливається від $2 000 до $19 000.

Модифікований телефон виконує більшу частину роботи за злодія, якому потрібно лише підключити його до відповідних розеток в автомобілі. На відео, що демонструє процес злому, видно, як чоловік безуспішно намагається завести автомобіль Toyota кнопкою через відсутність ключа. Потім він підключає кабель до старого телефону Nokia, вибирає потрібну опцію в меню телефону, і замки автомобіля знімаються, а транспортний засіб заводиться.

Цей метод злому ефективний для автомобілів Toyota, Maserati, Land Cruiser і Lexus. Використовуючи цю техніку, злодію може знадобитися лише 15 секунд, щоб отримати повний доступ до автомобіля.