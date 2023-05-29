Hardnews

Представлено Redmi Note 12T Pro: LCD-диво, що кидає виклик OLED-нормативам

29.05.2023
1 хвилина на прочитання
Redmi Note 12T Pro

Днями відбулася офіційна презентація смартфона Redmi Note 12T Pro, про яку повідомив технологічний портал My Drivers. Інтригує те, що смартфон відмовився від поширених OLED-екранів, натомість використовуючи новітні LCD-технології.

Незважаючи на відсутність типового OLED-дисплея, який часто зустрічається в сучасних мобільних пристроях, Redmi Note 12T Pro вражає передовими можливостями рідкокристалічного дисплея. 6,6-дюймовий дисплей пристрою з роздільною здатністю 2460×1080 пікселів оснащений захистом очей для різних умов освітлення, підтримує сім частот оновлення з піковою частотою 144 Гц та технологію DisplayMate A+.

Під капотом пристрою встановлений чіпсет MediaTek Dimensity 8200-Ultra у поєднанні зі значним обсягом оперативної пам’яті – 12 ГБ і внутрішньою пам’яттю на 512 ГБ. Крім того, він пропонує підтримку технології 5G та потужну швидку зарядку потужністю 67 Вт. Redmi Note 12T Pro буде доступний у тріаді привабливих відтінків – білому, синьому та чорному.

Попередні замовлення на цей авангардний смартфон розпочнуться 30 травня 2023 року.

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29.05.2023
1 хвилина на прочитання
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