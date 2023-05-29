Представлено Redmi Note 12T Pro: LCD-диво, що кидає виклик OLED-нормативам

Днями відбулася офіційна презентація смартфона Redmi Note 12T Pro, про яку повідомив технологічний портал My Drivers. Інтригує те, що смартфон відмовився від поширених OLED-екранів, натомість використовуючи новітні LCD-технології.

Незважаючи на відсутність типового OLED-дисплея, який часто зустрічається в сучасних мобільних пристроях, Redmi Note 12T Pro вражає передовими можливостями рідкокристалічного дисплея. 6,6-дюймовий дисплей пристрою з роздільною здатністю 2460×1080 пікселів оснащений захистом очей для різних умов освітлення, підтримує сім частот оновлення з піковою частотою 144 Гц та технологію DisplayMate A+.

Під капотом пристрою встановлений чіпсет MediaTek Dimensity 8200-Ultra у поєднанні зі значним обсягом оперативної пам’яті – 12 ГБ і внутрішньою пам’яттю на 512 ГБ. Крім того, він пропонує підтримку технології 5G та потужну швидку зарядку потужністю 67 Вт. Redmi Note 12T Pro буде доступний у тріаді привабливих відтінків – білому, синьому та чорному.

Попередні замовлення на цей авангардний смартфон розпочнуться 30 травня 2023 року.