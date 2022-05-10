Китайці представили флагманський смартфон із величезним екраном без рамок, вирізів та отворів

Китайська компанія ZTE офіційно презентувала новий флагманський смартфон Axon 40 Ultra. Головною “фішкою” апарату став величезний екран без рамок, вирізів чи отворів.





Тут використовується 6,8-дюймова OLED-матриця роздільною здатністю Full HD+ 2480 х 1116 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 120 Гц і максимальною яскравістю в 1500 ніт. Фронтальна камера роздільною здатністю 16 мегапікселів схована безпосередньо під екран.

Модель побудована на базі топового процесора Snapdragon 8 Gen 1. Передбачено 8, 12 або 16 Гбайт оперативної пам’яті та постійне сховище на 256, 512 або 1024 Гбайт. ZTE Axon 40 Ultra отримав потрійну основну камеру із двома сенсорами Sony IMX787 та перископним модулем OmniVision OV64B. Всі вони мають однакову роздільну здатність в 64 мегапікселі.

Акумулятор ємністю 5000 мАг отримав функцію швидкого заряджання потужністю 80 Вт. Ціна смартфона – від 745 до 1085 доларів.