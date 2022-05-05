Radeon RX 6950 XT побила GeForce RTX 3090 Ti у тесті 3DMark TimeSpy

Портал Wccftech опублікував результати перших синтетичних тестів нової відеокарти AMD Radeon RX 6950 XT, що гаряче очікується багатьма. Модель протестували у 3DMark TimeSpy.





Для цього використовувалася система з процесором AMD Ryzen 7 5800X3D, який працював у зв’язці з оперативною пам’яттю формату DDR4-3600. Випробування проводили на останній версії бета-драйвера Radeon Software 22.10-220411n в операційній системі Windows 10.

Як порівняння використовувалася відеокарта GeForce RTX 3090 Ti від основного конкурента AMD – компанії NVIDIA. В результаті, при тестуванні з роздільною здатністю 1440p, Radeon RX 6950 XT обійшла витвір NVIDIA на 6,5%. Навіть при розгоні останньої до 2,2 ГГц відеокарта від NVIDIA зуміла обставити Radeon RX 6950 XT лише на 1%.

Нагадаємо, офіційну презентацію новинок від AMD заплановано вже наступного вівторка, 10 травня.