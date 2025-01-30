Hardnews

Топова GeForce RTX 5090 від ASUS буде на 50% дорожчою за еталонну версію

GSMinfo30.01.2025
ASUS GeForce RTX 5090D ROG Astral

ASUS оголосила рекомендовані роздрібні ціни на свої модифікації нових відеокарт GeForce RTX 5090 і RTX 5080. Деякі моделі будуть дорожчими більш ніж на 50% у порівнянні з вартістю еталонних варіантів від самої NVIDIA.

Найтоповіша модель – ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 32 ГБ GDDR7 OC Edition – коштуватиме 3099,99 долара. Для порівняння, NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition коштує 1999 доларів. Також будуть простіші та дешевші варіанти:

В тему
  • ROG Astral RTX 5090 32 ГБ GDDR7 OC Edition – $2799,99
  • TUF Gaming RTX 5090 32 ГБ GDDR7 – $1999,99
  • ROG Astral GeForce RTX 5080 16 ГБ GDDR7 OC Edition – $1499,99
  • TUF Gaming GeForce RTX 5080 16 ГБ GDDR7 OC Edition – $1349,99
  • Prime GeForce RTX 5080 16 ГБ GDDR7 OC Edition – $1199
  • Prime GeForce RTX 5080 16 ГБ GDDR7 – $999,99

До цього з’явилися ціни на GeForce RTX 5080 від GIGABYTE. У продаж нові відеокарти надійдуть увечері 30 січня.

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GSMinfo30.01.2025
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