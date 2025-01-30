Топова GeForce RTX 5090 від ASUS буде на 50% дорожчою за еталонну версію

ASUS оголосила рекомендовані роздрібні ціни на свої модифікації нових відеокарт GeForce RTX 5090 і RTX 5080. Деякі моделі будуть дорожчими більш ніж на 50% у порівнянні з вартістю еталонних варіантів від самої NVIDIA.

Найтоповіша модель – ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 32 ГБ GDDR7 OC Edition – коштуватиме 3099,99 долара. Для порівняння, NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition коштує 1999 доларів. Також будуть простіші та дешевші варіанти:

ROG Astral RTX 5090 32 ГБ GDDR7 OC Edition – $2799,99

TUF Gaming RTX 5090 32 ГБ GDDR7 – $1999,99

ROG Astral GeForce RTX 5080 16 ГБ GDDR7 OC Edition – $1499,99

TUF Gaming GeForce RTX 5080 16 ГБ GDDR7 OC Edition – $1349,99

Prime GeForce RTX 5080 16 ГБ GDDR7 OC Edition – $1199

Prime GeForce RTX 5080 16 ГБ GDDR7 – $999,99

До цього з’явилися ціни на GeForce RTX 5080 від GIGABYTE. У продаж нові відеокарти надійдуть увечері 30 січня.