Названо найнадійніший смартфон 2022 року

Техноблогер Зак Нельсон, відомий у мережі як JerryRigEverything, склав рейтинг із найміцніших і найтендітніших смартфонів, випущених у 2022 році. Ролик опублікований на YouTube .

На першому місці блогер поставив смартфон AGM H5 з мобільною ОС Android від китайської компанії, що спеціалізується на удароміцних гаджетах. Нельсон зазначив, що пристрій має неймовірно міцний корпус, який не вдалося зламати під час тесту.

Найтендітнішим виявився смартфон Asus ROG Phone 6 Pro. В одному з тестів JerryRigEverything особисто практично без зусиль зламав гаджет на дві частини.

Найремонтопридатнішим телефоном фахівець назвав Pixel 7 Pro від Google . За його словами, iPhone 14 також виявився набагато легшим за попередників у плані ремонтних робіт через можливість швидко зняти задню кришку пристрою.

При цьому, на думку блогера, найскладніше з ремонтними роботами доведеться власникам Samsung Galaxy Z Fold 4 і Galaxy Z Flip 4. Нельсон пояснив, що це вкрай складні за конструкцією гаджети, дорогі компоненти і високий ризик поломки.