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Nvidia залишиться в Росії і розширятиме свій бізнес

18.06.2022
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Журналісти поспілкувалися з прес-службою Nvidia та з’ясували, що російський підрозділ продовжить свою роботу, оскільки компанія “поза політикою”.

В офісі зараз працює понад сотня співробітників, займаються розробкою ПЗ, машинним навчанням та технологічним консалтингом.

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Також повідомляється, що компанія навіть шукає нових працівників. Nvidia уточнила, що штат працівників сформований, а якщо вона і веде із кимось переговори, то це виняток.

Бізнес Nvidia — поза політикою, наскільки це зараз можливо, і ми ніколи не заявляли про звільнення. Водночас зупинено постачання продуктів, що випускаються безпосередньо під брендом Nvidia: відеокарти Founders Edition, ТВ-приставки Nvidia Shield, а також рішення Nvidia для професійного та корпоративного ринків.

Фінансовий директор Nvidia Колетт Кресс розповів, що на російський ринок припадало 2% від сумарного обороту компанії.

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18.06.2022
Менше хвилини
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