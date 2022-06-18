Nvidia залишиться в Росії і розширятиме свій бізнес

Журналісти поспілкувалися з прес-службою Nvidia та з’ясували, що російський підрозділ продовжить свою роботу, оскільки компанія “поза політикою”.





В офісі зараз працює понад сотня співробітників, займаються розробкою ПЗ, машинним навчанням та технологічним консалтингом.

Також повідомляється, що компанія навіть шукає нових працівників. Nvidia уточнила, що штат працівників сформований, а якщо вона і веде із кимось переговори, то це виняток.

Бізнес Nvidia — поза політикою, наскільки це зараз можливо, і ми ніколи не заявляли про звільнення. Водночас зупинено постачання продуктів, що випускаються безпосередньо під брендом Nvidia: відеокарти Founders Edition, ТВ-приставки Nvidia Shield, а також рішення Nvidia для професійного та корпоративного ринків.

Фінансовий директор Nvidia Колетт Кресс розповів, що на російський ринок припадало 2% від сумарного обороту компанії.