Гречка в Україні дорожчає вже третій місяць поспіль. Після збору нового врожаю крупа не подешевшала, як це зазвичай буває восени, а навпаки додала в ціні. І схоже, проблема не лише в сезонних коливаннях. Цьогорічного врожаю може просто не вистачити, щоб забезпечити внутрішній попит.

Як змінювалася ціна

Ще в серпні кілограм гречки коштував у середньому 74,63 грн. У вересні середня ціна піднялася до 77,47 грн, у жовтні до 83,45 грн, а в листопаді вже сягає 87,65 грн. Тобто лише за останні три місяці крупа подорожчала приблизно на 13 грн, або на 17%.

У великих мережах ціни ще вищі за середні. Станом на 25 листопада в АТБ кілограм гречки коштував 89,90 грн, у «Сільпо» 93,99 грн, у Varus 80,90 грн. В окремих магазинах цінник уже наближається до 100 грн за кілограм або навіть перевищує цю позначку.

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На вартість впливають ажіотажний попит і звичні сезонні чинники. Проте головна причина криється в полях.

Врожай скорочується третій рік поспіль

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий в коментарі «Суспільному» розповів, що за три роки збір цієї культури в Україні скоротився майже втричі. У 2026 році аграрії зібрали близько 70 тис. тонн зерна гречки.

Але зерно і крупа на полиці це не одне й те саме. Приблизно 30% зібраного врожаю становлять полова, лушпиння та інші відходи. Тож на виході виходить лише 40–45 тис. тонн крупи. Водночас українцям щороку потрібно близько 75 тис. тонн. Виходить, що власної гречки вистачить хіба що на дві третини потреб, а то й менше.

Інші оцінки врожаю дещо різняться. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в жовтні оцінював валовий збір у 60–63 тис. тонн, а Мінагрополітики прогнозувало 83 тис. тонн. Площа посівів цього року скоротилася приблизно на 17%, до 48,6 тис. гектарів. Частину нестачі можуть покрити запаси попередніх сезонів, однак з кожним роком вони меншають.

Чому фермери відмовляються від гречки

Причина проста, ця культура приносить замало грошей. З гектара гречки аграрії збирають лише 1–1,5 тонни зерна, а закупівельна ціна становить 40–45 грн за кілограм. Для порівняння, кукурудза дає близько 10 тонн з гектара. Тож багато господарств переходять на соняшник, сою чи кукурудзу, які вигідніші й простіші у вирощуванні.

Окрім того, відчутно зросли витрати на переробку. Електроенергія, пальне, обладнання, пакування та доставка теж закладаються в кінцеву ціну на полиці.

Що буде з цінами далі

Різкого стрибка експерти поки не очікують. Сергій Громовий раніше прогнозував, що до кінця року ціни залишаться відносно стабільними, адже подальше подорожчання зменшить попит і відкриє ринок для дешевшого імпорту. Максим Гопка допускав помірне зростання в найближчі місяці, але не на 50%. Знижки в магазинах, на його думку, можуть зменшити цінник хіба що на 10–15%.

Тож чекати, що гречка помітно подешевшає найближчим часом, не варто. Покупцям радять стежити за акціями в мережах, адже різниця в ціні між магазинами вже сягає 10–13 грн за кілограм.

Нагадаємо, раніше ми писали, як у 2023 році гречка помітно подешевшала після рекордів попереднього літа. Тоді в січні її середня ціна опустилася до 65,4 грн за кілограм, хоча в серпні 2022 року вона сягала 92,73 грн.