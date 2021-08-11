Астрологи назвали знаки гороскопу, у яких найбільше шансів виграти мільйон в лотерею

Кожен з нас хоч раз у житті мріяв виграти джекпот і більше ніколи не хвилюватися про гроші. Однак удача в азартних іграх – подруга непостійна. Та деяким знакам зодіаку помітно більше щастить навіть у звичайних миттєвих лотереях на кількасот гривень. Для них перспектива раптово прокинутися мільйонером є цілком реальною.





Австралійські дослідники склали власний рейтинг везунчиків гороскопу, які за статистичними даними найчастіше стають переможцями різноманітних розіграшів та лотерей.

Діва

Представники цього знаку дуже ретельні та систематичні у всьому. Азартні ігри – не виключення. Вони можуть роками купувати лотерейні квитки, чи навіть розробляти власні схеми вибору комбінацій. Багато хто давно б уже втратив усілякі сподівання на успіх. Та тільки не Діва. І одного дня багаторічні зусилля все ж приводять старанного представника знаку до омріяного виграшу. Серед усіх переможців лотерей Діви складають майже 9%. А це, погодьтеся, дуже вагомий показник.

Близнюки

Народжені під сузір’ям Близнюків знаходяться на другій сходинці у рейтингу переможців. Аж 9,9% лотерейних мільйонерів виявилися представниками цього знаку. Секрет успіху Близнюків криється насамперед у відвазі та позитивному погляді на життя. Вони сприймають лотерею як цікаву й ризиковану гру. Азарт для них – найсолодше відчуття, без якого життя втрачає свої яскраві барви.

Риби

Найчастіше мільйонерами з волі зірок стають саме Риби. Близько 11,6% світових переможців лотерей народилися саме під цим сузір’ям. Затяті мрійники, вони ніколи не схиляються перед прагматизмом оточуючих та завжди вірять у здійснення задуманого. Не останню роль у переможній силі Риб відіграє й надзвичайно потужна інтуїція. Уродженці знаку усім своїм єством відчувають, як варто вчинити. Саме тому зазвичай обирають найбільш виграшні комбінації, заробляючи мільйони своїм везінням.