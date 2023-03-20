Феєричний місяць: у квітні трьом знакам зодіаку обіцяють успіхи в кар’єрі та море грошей

У квітні трьом знакам зодіаку прогнозують дуже сприятливий період. Перед ними відкриються нові кар’єрні перспективи, а доходи відчутно зростуть. Удачу в робочій сфері астрологи обіцяють Овенам, Близнюкам, Ракам та Стрільцям. Цим щасливчикам буде вдаватися геть усе, за що б вони не взялись.

Овен

Попри незначні перешкоди, Овени у квітні зуміють здійснити приголомшливий кар’єрний стрибок. Допоможе їм у цьому Марс, що саме знаходиться у найбільш сприятливій для представників знаку позиції. Його вплив додасть Овенам впевненості у собі і допоможе встояти під тиском обставин. Та найбільш успішною буде друга половина місяця, що пройде на тлі транзиту Сатурна в його 11-му домі. У цей період всі справи Овенів підуть на лад. На них чекає беззаперечний успіх.

Близнюки

Другий весняний місяць стане для Близнюків часом, коли вони будуть пожинати плоди своєї праці. На представників знаку чекає гідна нагорода за їх старання. Завдяки вдалому положенню Меркурія, Венери та Сонця Близнюки можуть навіть отримати чималу премію. Їх рахунки поповняться значною сумою, яку уродженці знаку використають щоб розрахуватися з боргами та зробити невеличкі інвестиції. І хоч негативні вібрації Марсу можуть спричинити сварки з колегами, квітень для Близнюків пройде винятково вдало.

Рак

Усім, хто народився під сузір’ям Рака, астрологи обіцяють кардинальні зміни. Це може бути як нова робота, так і переведення на іншу посаду в тій самій компанії. Достеменно відомо лише одне – ці зміни відкриють перед Раками приголомшливі можливості. Звісно на новому місці представники знаку можуть стикнутися з певними проблемами, зокрема з тиском керівництва та заздрістю колег. Проте невеличкі непорозуміння не затьмарять їх успіху.

Стрілець

Для Стрільців квітень стане ледь не найкращим місяцем року. На них чекає кар’єрний прорив, нові цікаві проекти та відрядження. Представники знаку почнуть тісно співпрацювати з іноземними партнерами і можливо навіть отримають пропозицію роботи за кордоном. Фінансова сфера також налагодиться, адже крім задоволення, робота почне приносити Стрільцям ще й значно більші прибутки. Уродженці знаку заживуть на широку ногу, ні в чому собі не відмовляючи.