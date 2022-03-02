Ще один великий банк ввів кредитні канікули для всіх українців

Низка українських банків із початком військових дій в Україні вирішили дещо послабити кредитні правила для громадян. Наразі більшість вітчизняних фінансових установ вже скасували нарахування відсотків по кредитах та продовжили строк повернення коштів.





Долучився до загальної тенденції й банк Райффайзен. Фінустанова, вслід за провідними банками країни влаштувала тимчасову кредитну амністію для своїх клієнтів у зв’язку із впровадженням в країні військового стану.

Нові правила будуть діяти до 31 березня поточного року. Відстрочку для боржників банку увімкнуть автоматично. Тобто клієнтам не доведеться звертатися до філії чи навіть інформаційного центру.

Варто також зазначити, що кредитні канікули Райффайзен влаштував не лише для фізичних осіб, що є власниками карток банку. Відстрочка діятиме також для корпоративних клієнтів та індивідуальних підприємців.

Як зазначили у прес-службі фінансової установи, клієнти дізнаються про відтермінування за своїм кредитом з допомогою СМС або сповіщення у месенджері Viber. Корпоративних клієнтів будуть інформувати менеджери банку в індивідуальному порядку.

Рішення керівництва Райффайзен Банку щодо відстрочки за кредитами стало кроком назустріч українцям. Адже у ці страшні воєнні будні громадянам аж ніяк не до повернення боргів.

Нагадаємо, що час для сплати кредитів збільшили й інші українські банки. Зокрема у ПриватБанку встановили відстрочку для боржників на 90 днів, а в Монобанку на 1 місяць.

Щоправда, деякі фінустанови все ж вирішили зменшити кредитні ліміти своїх карток на тлі впровадження військового стану. Наприклад у Монобанку для всіх карток встановили кредитний ліміт у 10 тис. грн. ПУМБ також зменшив кредитні можливості клієнтів – до 5 тис. грн. Натомість державний ПриватБанк, який у перші дні війни також зменшив кредитні ліміти на своїх картах, вже 26 лютого відновив попередні суми доступних позичок для усіх клієнтів.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿