Залишилось 2 тижні: тарифи на доставку газу будуть перераховані

Незабаром у більшості регіонів України підвищать ціни на доставку та розподіл природного газу. Нові тарифи вже за крок від затвердження НКРЕКП, а платити по-новому доведеться вже з 1 січня 2022-го року.





З оновленими тарифами облгазів наразі можна ознайомитися на сайті Національної комісії, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг. Згідно з ними вартість послуги доставки пального здорожчає принаймні у 25 постачальників.

Найвищу ставку встановило комунальне підприємство «Чернівцігаз». Клієнти постачальника платитимуть за доставку 1 куб. м газу аж 2,57 грн. Поряд із тарифним антилідером опинилися «Тисменицягаз», «Миколаївгаз», «Гадячгаз» та «Закарпатгаз» із цінником 2,39 грн за «куб».

Найнижчий тариф на доставку «блакитного палива» діятиме для киян. У «Київгазу», навіть після підвищення ціни, послуга вартує всього лише 0,38 грн за 1 куб. м. Також серед найбільш лояльних до споживачів облгазів опинилися «Харківгаз» – 0,52 грн, «Криворіжгаз» – 0,64 грн, та «Чергасигаз» з тарифом 0,68 грн за «куб».

Тим часом декотрі постачальники віришили залишити сталою, або ж навіть знизити свою ціна за послугу доставки газу. Зокрема не змінилися тарифи у компанії «Волиньгаз» – 1,88 грн, та «Запоріжгаз» – 1,1 грн за кубічний метр.

Своєю чергою низили вартість послуги наступні постачальники: «Рівнегаз» – до 1,85 грн (на 0,16 грн), «Хмельницькгаз» – до 1,85 грн (на 0,14 грн), «Кіровоградгаз» – до 1,79 грн (на 0,13 грн), «Маріупольгаз» – до 1,74 грн (на 0,1 грн), та ще кілька регіональних постачальників.

Вказані розцінки наразі ще не отримали остаточного схвалення від Національної комісії, однак суттєвих змін в тарифній сітці найімовірніше вже не буде.

Варто зазначити що на вартість доставки газу у майбутньому році впливатиме не лише тарифна ставка, але й кількість спожитого газу. Тож економні споживачі навіть в разі підвищення тарифу зможуть платити за послугу менше, ніж у минулому році.