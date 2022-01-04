Стало відомо, за яку суму переказу картки українців будуть блокувати

Українцям блокують картки після підозрілих переказів. Усе через жорсткий фінансовий моніторинг, який провадять українські банки. Арештувати рахунок можуть навіть за вхідний переказ від невідомої особи, здійснений за допомогою терміналу.





Про один із випадків блокування картки днями розповів постраждалий клієнт на спеціальному форумі Міністерства фінансів України. Чоловік втратив доступ до свого рахунку після того, як на нього надійшло кілька транзакцій на суму 5 000 грн кожен. Гроші буди надіслані анонімно з терміналу. Та як виявилося, без підтвердження особистості відправника можна переводити лише до 5 тис. грн на один рахунок.

Серія переказів на однакову суму викликала у банку підозри. Схоже у фінустанові вирішили, що відправник намагається уникнути ідентифікації особистості, й заблокували картку отримувача.

«На мою картку надійшло 3 перекази по 5000 грн. Після цього банк із незрозумілих причин заморозив рахунок», – поскаржився постраждалий.

Тим не менше такі дії банку були вмотивовані законом «Про запобігання та протидію відмиванню доходів…». Згідно з його приписами кожна українська фінансова установа не лише може, а навіть зобов’язана жорстко контролювати усі готівкові операції.

Викликати підозру у банку можуть наступні дії клієнтів:

нетипові для окремого рахунку операції, як готівкові, так і безготівкові;

перекази на суму більшу за 400 тис. грн;

транзакції за участі чиновників усіх рівнів чи публічних осіб;

операції юридичних осіб та ФОПів, що працюють менш ніж 3 місяці.

Та окрім цього переліку державних норм, кожен банк має свою власну політику стосовно фінансового моніторингу. Якщо певний переказ, серія переказів, чи будь-яка інша дія клієнта здасться йому підозрілою, рахунок може бути заблоковано. Таким чином фінустанова не лише протидіє відмиванню коштів, але й може вчасно виявити факт викрадення особистих даних та отримання сторонньою особою доступу до рахунку свого клієнта.