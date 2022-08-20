24 серпня та 1 вересня: яких підлощів чекати від Путіна на думку астрологів

Хвороблива любов президента Росії Володимира Путіна до символічних дат може призвести до масованих ракетних ударів по території України 23 та 24 серпня. А 1 вересня, коли українські діти прийдуть до своїх шкіл щоб розпочати новий навчальний рік, не виключені навіть теракти.





Так вважає таролог та екстрасенс Максим Гордєєв. Він переконаний, підлості окупантів немає меж. Вони не роздумуючи зазіхнуть на найдорожче – наших дітей. Гордєєв звернувся до батьків із закликом не відпускати дітей у школу 1 вересня. Адже Путін цілком може влаштувати в Україні другий Беслан.

Екстрасенс також передбачив, що кінець літа для українців буде періодом не з легких. Численні провокації агресора не даватимуть розслабитися ні на хвилину. Причому наносити ракетні удари РФ буде переважно у ранкові години, щоб змучити українців боятися та зламати їхній дух.

Проте екстрасенс додав, залякати народ ворогу не вдасться. В Росії вже починають розуміти, що програють і вдаються до все більш ницих методів ведення війни. Та ми повинні розуміти, до цього їх змушує лише усвідомлення неминучої поразки.

Попри все Гордєєв попросив українців не забувати про безпеку. Особливо обережними варто бути в День Незалежності та День знань. Він радить по можливості не брати участь у масових подіях, уникати скупчень людей та щоразу реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Побоювання Максима Гордєєва підтвердила і його колега екстрасенс Людмила Хомутовська. Вона зазначила, що найбільша небезпека 24 серпня загрожує Одесі, Миколаєву та Харкову. Постраждати від обстрілів можуть також тимчасово окуповані Херсон, Енергодар, Донецьк, Луганськ, Слов’янськ та Краматорськ. На території цих міст можливі провокації та диверсії ворога, які мають на меті налякати місцевих жителів, схиливши їх на бік окупантів.