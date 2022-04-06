Українцям розповіли про те, на скільки подорожчає бензин та дизель цього місяця

Обстріл ключових паливних підприємств України, зокрема Кременчуцького нафтопереробного заводу може безпосередньо вплинути на цінники АЗС. Однак експерти не панікують та радять налягати на імпорт. Як можна оцінити поточну ситуацію на паливному ринку України та що буде з цінами бензину й дизелю у найближчі тижні? Про це сьогодні й поговоримо.





Як зазначив очільник «Консалтингової групи А-95» Сергей Куюн, проблеми у паливній галузі України спричинені не лише атаками ворога на нафтопереробні заводи, але й відсутністю поставок сировини через порти. Та наситити вітчизняний ринок паливом цілком можливо й за допомогою ввезення імпортних нафтопродуктів через західні кордони України.

Окрім того експерт вважає, що Кабміну необхідно тимчасово відмовитися від державного регулювання цін на пальне. Адже такий економічний інструмент діє лише коли на ринку достатньо ресурсу. До того ж найбільші АЗС країни вже показали, що можуть працювати в рамках виставлених державою цін. А це означає, що після відміни держрегулювання вони зможуть втримати ціни в розумних межах.

На скільки подорожчає бензин і дизель

Зростання цін на пальне у квітні звісно ж не уникнути. І справа тут не лише в постраждалих від обстрілів нафтопереробних підприємствах, а й у вартості нафти в Європі та світі, що суттєво збільшилася за останню декаду березня.

Ціна бензину за очікуваннями експертів паливного ринку збільшиться приблизно на 2 грн, а дизелю – на 4 грн за літр. Та цілком можливо що після 10 квітня ціни знову трохи впадуть.

При цьому спеціалісти зазначають, що якби уряд не знизив податки на пальне, українцям зараз довелося б платити за бензин та дизель понад 50 грн/л. Тобто вітчизняні автомобілісти вже економлять по 12-13 грн на кожному літрі пального.

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