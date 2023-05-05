Військомати придумали нову стратегію “відлову” ухилянтів

Покарання за порушення закону про мобілізаційну підготовку може бути застосоване лише в тому випадку, якщо ви особисто розпишетеся в отриманні повістки і не з’явитеся до територіального призовного пункту (ТПЦ).

Нова стратегія військкоматів

Адвокат Роман Сімутін стверджує, що поряд з масовим розсиланням повісток, територіальні військкомати запровадили додатковий крок – винесення постанов за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка стосується порушення законодавства про мобілізаційну підготовку і передбачає штраф у розмірі 1700 гривень.

На своєму YouTube-каналі Сімутін повідомив, що за останній тиждень до нього звернулося більше десяти осіб з приводу таких постанов і штрафів. Він пояснює, що більшість з цих осіб ніколи не отримували повістки, яка є обов’язковою умовою для винесення постанови. Постанова може бути винесена лише в тому випадку, якщо особа особисто розпишеться в отриманні повістки і не з’явиться до ЦТП.

За словами Сімутіна, хоча сума штрафу може здатися невеликою, його сплата, по суті, означає визнання провини і прийняття юридичної відповідальності. Якщо аналогічне рішення буде винесено протягом року, то новий штраф збільшиться до 5400 гривень. Тоді матеріали будуть передані в поліцію для порушення кримінального провадження за ухилення від мобілізації, що дасть вам небажаний статус “злісного ухильника”.

Сімутін уточнює, що військкомати мають надсилати копії рішень, але часто цього не роблять. Він рекомендує моніторити реєстр виконавчих проваджень та Дію. Постанову колекторського центру можна оскаржити в суді.

Щодо покарань за ухилення від мобілізації, то адвокат Ростислав Кравець радить оскаржувати такі рішення. Він наголошує, що належним чином вручена повістка вимагає вашого підпису на підтвердження отримання. Якщо ви її не отримали, ви можете оскаржити рішення про штраф, щоб уникнути можливого кримінального провадження в майбутньому. У вас є 10-денний термін для подачі апеляції.