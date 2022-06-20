Шлюб під питанням: п’ятьом знакам зодіаку цього літа загрожує розлучення

Влітку 2022-го року на представників деяких знаків зодіаку чекають серйозні проблеми в особистому житті. Вони почнуть сваритися з другою половинкою і можуть навіть розчаруватися у шлюбі. В зоні найбільшого ризику опиняться Овени, Близнюки, Стрільці, Козероги та Риби. Для них це літо може завершитися навіть розлученням.





Овен

Вогняним Овенам часом буває дуже складно тримати себе в руках. Під час суперечки вони можуть ненароком образити другу половинку та змусити сумніватися у стосунках. Саме така емоційність представників знаку цього літа створить їм цілу низку проблем. Одне необережне слово стане причиною грандіозного скандалу, і може навіть призвести до розлучення. Тож Овенам варто охолонути й залишити в минулому свої категоричні висловлювання, якщо, звісно, вони хочуть зберегти родину.

Близнюки

Романтичним, схильним до інтрижок Близнюкам в найближчі кілька місяців буде дуже складно зберегти мир у родині. Їх постійно підозрюватимуть у зрадах та почнуть перевіряти всіма можливими способами. Астрологи радять представникам знаку не давати своєму партнеру жодного приводу до ревнощів. А інакше їм навряд вдасться врятувати шлюб.

Стрілець

Цього літа уродженці знаку впадуть у свого роду депресію. Їм буде здаватися, що життя складається зовсім не так, як вони б того хотіли. І перша радикальна зміна, яка прийде в голову Стрільцям – це розрив стосунків. Однак астрологи радять представникам знаку не спішити рішенням, адже розлучення та зміна партнера зовсім не обов’язково зробить їх щасливішими.

Козеріг

Козерогам астрологи обіцяють появу на горизонті колишнього кохання. Ностальгія зіб’є їх з пантелику, а деякі представники знаку навіть приймуть рішення завершити поточні стосунки. Але повернути час неможливо, і стосунки з колишніми вже ніколи не будуть такими, якими ми їх пам’ятаємо. Тож не потрібно гарячкувати, а краще побути наодинці і як слід розібратися у собі.

Риби

Риби не звикли говорити про проблем у стосунках. Натомість вони закриваються у собі і «колекціонують» образи, залишаючи їх на найближчу сварку. Та цього літа терпінню представників знаку настане кінець. Увесь біль, який вони ховали глибоко в серці, вийде назовні. Риби всерйоз задумаються над розлученням і можливо навіть встигнуть втілити свій задум у життя. Але важливо пам’ятати, що зруйнувати стосунки набагато легше, ніж збудувати їх. Тож таке радикальне рішення, як розлучення, варто серйозно обдумати.