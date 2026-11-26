Майже рік тому російська компанія Neiry заявила, що перетворила живих голубів на дистанційно керовані літальні апарати за допомогою мозкових імплантів. Тоді це виглядало як експеримент на межі фантастики, але тепер проєкт перейшов на новий етап. Компанія почала тестувати комерційну послугу з використанням так званих біодронів.

Як працює керований голуб

Інженери Neiry вживлюють безпосередньо в мозок птаха біосумісний чип з електродами. Він з’єднаний із невеликим електронним блоком із приймачем, який розміщується в мініатюрному рюкзаку на спині голуба. Оператор надсилає команди на цей блок, а той подає електричні імпульси до певних ділянок мозку. Так птаха змушують змінити напрямок польоту або виконати інший маневр. Доповнює систему камера, закріплена на грудях голуба.

Голуб із мозковим імплантом, електронним блоком на спині та камерою на грудях. Фото: Neiry

За даними компанії, польові випробування пройшли успішно. Біодрони здійснили понад сотню польотів і зробили більш як 1000 знімків. Найдовший політ тривав понад 10 годин, а керувати птахом вдавалося на відстані понад 100 км.

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Чим біодрони кращі за звичайні дрони

У Neiry наголошують на кількох перевагах живих «апаратів». Птахів не потрібно довго навчати, а маневри вони виконують за командою. Їх не треба заряджати, адже їжу для отримання енергії голуби знаходять самостійно. Крім того, вони вміло оминають перешкоди. Голуби здатні розганятися до 130 км/год і долати до 500 км за добу.

Засновник Neiry Олександр Панов раніше заявляв, що носієм такої системи може стати будь-який птах. За його словами, ворони могли б переносити більше вантажу, чайки підходять для нагляду за прибережними об’єктами, а альбатроси здатні контролювати великі ділянки моря.

Ціна та можливе застосування

Компанія запевняє, що біодрони призначені для мирних завдань. Серед них моніторинг ліній електропередачі, нафто- та газопроводів, екологічний нагляд, огляд промислових об’єктів і пошуково-рятувальні операції. Також у Neiry стверджують, що штучний інтелект автоматично розмиває обличчя людей на знімках. Зараз триває тестування комерційної послуги, а ціни починаються від 300 000 рублів, або приблизно 150 тисяч гривень, за квадратний кілометр території, яку потрібно обстежити.

Утім, з огляду на те, що за проєктом стоїть російська компанія, такі запевнення сприймаються зі значною часткою скепсису. Непомітний птах із камерою, здатний пролетіти сотні кілометрів, виглядає надто зручним інструментом для розвідки.

Звичайний голуб у польоті здатен розвивати швидкість до 130 км/год. Фото: Ali / Pexels

Етичні питання

Не менш гострим є питання добробуту тварин. Настільки глибоке втручання в організм живої істоти багато хто вважає формою жорстокого поводження і повним позбавленням тварини власної волі. У Neiry стверджують, що дотримуються етичного протоколу і докладають зусиль, щоб досягти 100-відсоткової виживаності голубів. Втім, така заява сама по собі свідчить, що наразі частина птахів операцію не переживає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Neuralink дозволила людині розмовляти телефоном силою думки. Імплант компанії Ілона Маска перетворює сигнали мозку на текст і синтезоване мовлення, тож учасник дослідження зміг поговорити з дружиною, не використовуючи власний голос. Розробку створюють насамперед для людей, які втратили здатність говорити через хвороби чи травми.