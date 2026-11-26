Деякі функції здаються настільки очевидними, що важко повірити в їхню відсутність. Саме такою для WhatsApp роками залишалася відкладена відправка повідомлень. Тепер Meta нарешті виправляє цю прогалину. Компанія офіційно оголосила, що користувачі мобільного застосунку зможуть планувати надсилання повідомлень, і нова можливість з’явиться в найближчі тижні.

WhatsApp довго відставав від конкурентів

Відкладена відправка давно стала стандартом для більшості месенджерів, а в застосунках для SMS вона існує вже багато років. У Telegram заплановані повідомлення з’явилися ще у 2019 році, а навіть Instagram, який далеко не всі використовують як основний месенджер, отримав таку функцію у 2024-му.

Тим часом WhatsApp та Messenger, які входять до числа найпопулярніших месенджерів у світі, обходилися без неї. За цей час вони встигли обрости каналами, наскрізним шифруванням, іграми, обміном геолокацією та сторіз, але простої можливості надіслати повідомлення пізніше так і не отримали.

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Як працюватиме планування

Запланувати повідомлення можна буде на час від 10 хвилин до 14 днів наперед. Функція підтримує не лише текст, а й фото та відео, у тому числі разом із підписом. Працюватиме вона як в особистих чатах, так і в групах.

Щоб скористатися новинкою, достатньо утримувати палець на кнопці надсилання. Після цього відкриється екран, на якому можна вибрати потрібні дату та час. Отримувач ніяк не дізнається, що повідомлення було заплановане заздалегідь, бо жодних позначок WhatsApp не додаватиме. До моменту відправлення заплановане повідомлення можна переглянути ще раз або видалити.

Так виглядає планування відправлення повідомлення у WhatsApp

Під час бета-тестування на Android з’ясувалися й інші деталі. Доставкою займаються сервери WhatsApp, тож смартфон відправника не обов’язково має бути в мережі в запланований момент. У групах повідомлення отримають лише ті учасники, які були в чаті на момент планування, щоб новачки не бачили вирваних із контексту реплік. Усі заплановані повідомлення збиратимуться в окремому розділі в інформації про чат.

Для чого це знадобиться

У самому WhatsApp наводять кілька прикладів. Функція допоможе підтримати друга точно перед важливим іспитом або привітати з днем народження людину, яка живе в іншому часовому поясі, не чекаючи для цього до ночі.

Останнім часом WhatsApp помітно активніше додає справді корисні функції. Серед нещодавніх нововведень є зникаючі повідомлення із забороною знімків екрана та планування групових подій, до яких можна запросити навіть знайомих без акаунта WhatsApp чи Facebook.

Нагадаємо, раніше ми писали, що WhatsApp блокує вхід на старих Android і iPhone. Месенджер запровадив серверну перевірку, через яку власники пристроїв із застарілою системою бачать екран-блокувальник замість чатів. З 30 листопада мінімальною версією для iPhone стане iOS 15.5, а повернути доступ можна лише після оновлення ОС.