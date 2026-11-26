Некоторые функции кажутся настолько очевидными, что трудно поверить в их отсутствие. Именно такой для WhatsApp годами оставалась отложенная отправка сообщений. Теперь Meta наконец исправляет этот пробел. Компания официально объявила, что пользователи мобильного приложения смогут планировать отправку сообщений, и новая возможность появится в ближайшие недели.

WhatsApp долго отставал от конкурентов

Отложенная отправка давно стала стандартом для большинства мессенджеров, а в приложениях для SMS она существует уже много лет. В Telegram запланированные сообщения появились ещё в 2019 году, а даже Instagram, который далеко не все используют как основной мессенджер, получил такую функцию в 2024-м.

Тем временем WhatsApp и Messenger, входящие в число самых популярных мессенджеров в мире, обходились без неё. За это время они успели обзавестись каналами, сквозным шифрованием, играми, обменом геолокацией и сторис, но простой возможности отправить сообщение позже так и не получили.

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Как будет работать планирование

Запланировать сообщение можно будет на время от 10 минут до 14 дней вперёд. Функция поддерживает не только текст, но и фото и видео, в том числе вместе с подписью. Работать она будет как в личных чатах, так и в группах.

Чтобы воспользоваться новинкой, достаточно удерживать палец на кнопке отправки. После этого откроется экран, на котором можно выбрать нужные дату и время. Получатель никак не узнает, что сообщение было запланировано заранее, поскольку никаких пометок WhatsApp добавлять не будет. До момента отправки запланированное сообщение можно ещё раз просмотреть или удалить.

Так выглядит планирование отправки сообщения в WhatsApp

Во время бета-тестирования на Android выяснились и другие детали. Доставкой занимаются серверы WhatsApp, поэтому смартфон отправителя не обязательно должен быть в сети в запланированный момент. В группах сообщение получат только те участники, которые были в чате на момент планирования, чтобы новички не видели вырванных из контекста реплик. Все запланированные сообщения будут собираться в отдельном разделе в информации о чате.

Зачем это нужно

В самом WhatsApp приводят несколько примеров. Функция поможет поддержать друга точно перед важным экзаменом или поздравить с днём рождения человека, который живёт в другом часовом поясе, не дожидаясь для этого ночи.

В последнее время WhatsApp заметно активнее добавляет действительно полезные функции. Среди недавних нововведений есть исчезающие сообщения с запретом снимков экрана и планирование групповых событий, на которые можно пригласить даже знакомых без аккаунта WhatsApp или Facebook.

Напомним, ранее мы писали, что WhatsApp блокирует вход на старых Android и iPhone. Мессенджер ввёл серверную проверку, из-за которой владельцы устройств с устаревшей системой видят экран-блокировщик вместо чатов. С 30 ноября минимальной версией для iPhone станет iOS 15.5, а вернуть доступ можно только после обновления ОС.