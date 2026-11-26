Некоторые функции кажутся настолько очевидными, что трудно поверить в их отсутствие. Именно такой для WhatsApp годами оставалась отложенная отправка сообщений. Теперь Meta наконец исправляет этот пробел. Компания официально объявила, что пользователи мобильного приложения смогут планировать отправку сообщений, и новая возможность появится в ближайшие недели.
WhatsApp долго отставал от конкурентов
Отложенная отправка давно стала стандартом для большинства мессенджеров, а в приложениях для SMS она существует уже много лет. В Telegram запланированные сообщения появились ещё в 2019 году, а даже Instagram, который далеко не все используют как основной мессенджер, получил такую функцию в 2024-м.
Тем временем WhatsApp и Messenger, входящие в число самых популярных мессенджеров в мире, обходились без неё. За это время они успели обзавестись каналами, сквозным шифрованием, играми, обменом геолокацией и сторис, но простой возможности отправить сообщение позже так и не получили.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Как будет работать планирование
Запланировать сообщение можно будет на время от 10 минут до 14 дней вперёд. Функция поддерживает не только текст, но и фото и видео, в том числе вместе с подписью. Работать она будет как в личных чатах, так и в группах.
Чтобы воспользоваться новинкой, достаточно удерживать палец на кнопке отправки. После этого откроется экран, на котором можно выбрать нужные дату и время. Получатель никак не узнает, что сообщение было запланировано заранее, поскольку никаких пометок WhatsApp добавлять не будет. До момента отправки запланированное сообщение можно ещё раз просмотреть или удалить.
Во время бета-тестирования на Android выяснились и другие детали. Доставкой занимаются серверы WhatsApp, поэтому смартфон отправителя не обязательно должен быть в сети в запланированный момент. В группах сообщение получат только те участники, которые были в чате на момент планирования, чтобы новички не видели вырванных из контекста реплик. Все запланированные сообщения будут собираться в отдельном разделе в информации о чате.
Зачем это нужно
В самом WhatsApp приводят несколько примеров. Функция поможет поддержать друга точно перед важным экзаменом или поздравить с днём рождения человека, который живёт в другом часовом поясе, не дожидаясь для этого ночи.
В последнее время WhatsApp заметно активнее добавляет действительно полезные функции. Среди недавних нововведений есть исчезающие сообщения с запретом снимков экрана и планирование групповых событий, на которые можно пригласить даже знакомых без аккаунта WhatsApp или Facebook.
Напомним, ранее мы писали, что WhatsApp блокирует вход на старых Android и iPhone. Мессенджер ввёл серверную проверку, из-за которой владельцы устройств с устаревшей системой видят экран-блокировщик вместо чатов. С 30 ноября минимальной версией для iPhone станет iOS 15.5, а вернуть доступ можно только после обновления ОС.