WhatsApp блокирует вход на старых устройствах Android и iPhone: с 30 ноября минимальная версия для iOS повысится до 15.5

WhatsApp без лишнего шума ввел новую серверную проверку, из-за которой часть пользователей не сможет войти в аккаунт, пока не обновит операционную систему смартфона. Об этом первым сообщил WABetaInfo. Изменение касается как Android, так и iOS, а устанавливать новую версию самого приложения для этого не требуется.

Вместо списка чатов владелец старого устройства увидит экран-блокировку. На нём объясняется, что прошивка устарела, и даются подсказки, как проверить текущую версию и запустить обновление. Пропустить этот экран нельзя. Впрочем, доступ не теряется навсегда: после обновления ОС можно вернуться в WhatsApp и завершить вход. Если система уже самая новая из доступных для вашей модели, решить проблему с помощью обновления не получится.

Официальная причина связана с безопасностью. Старые версии Android и iOS больше не получают исправлений уязвимостей, а взломанное устройство может рассылать контактам опасные ссылки. Сквозное шифрование от этого не защищает: оно обеспечивает конфиденциальность сообщений, а не сам телефон.

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Какие версии подпадут под блокировку, WhatsApp не сообщает. Блокировка пока включается выборочно для отдельных аккаунтов, поэтому у двух человек с одинаковой версией приложения ситуация может быть разной. Известно лишь, что с 8 сентября 2026 года минимальной версией для Android стала 6.0, а для iOS сейчас требуется 15.1, и с 30 ноября требования повысятся до 15.5. Не исключено, что Meta таким образом пытается заставить обновляться и владельцев более современных устройств, которые игнорируют необязательные патчи безопасности.

Для украинцев это особенно актуально, если вы используете старый смартфон для работы или связи с семьёй. Проверить версию можно в настройках: на Android — в разделе «О телефоне», на iPhone — в «Общие» → «Об этом устройстве». Перед обновлением лучше сделать резервную копию чатов. Если же устройство больше не получает обновлений, его придется заменить.