WhatsApp блокує вхід на старих Android і iPhone: з 30 листопада мінімум для iOS зросте до 15.5

WhatsApp без зайвого галасу запровадив нову серверну перевірку, через яку частина користувачів не зможе увійти в акаунт, доки не оновить операційну систему смартфона. Про це першим повідомив WABetaInfo. Зміна стосується і Android, і iOS, а встановлювати нову версію самого застосунку для цього не потрібно.

Замість списку чатів власник старого пристрою побачить екран-блокувальник. Він пояснює, що прошивка застаріла, і підказує, як перевірити поточну версію та запустити оновлення. Пропустити цей екран не можна. Втім, назавжди доступ не втрачається: після оновлення ОС можна повернутися в WhatsApp і завершити вхід. Якщо система вже найновіша з доступних для вашої моделі, вирішити проблему оновленням не вийде.

Офіційна причина полягає в безпеці. Старі версії Android та iOS більше не отримують виправлень вразливостей, а зламаний пристрій може розсилати контактам небезпечні посилання. Наскрізне шифрування від цього не захищає: воно охороняє приватність повідомлень, а не сам телефон.

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Які версії потраплять під блокування, WhatsApp не повідомляє. Блокування поки що вмикають вибірково для окремих акаунтів, тож у двох людей з однаковою версією застосунку ситуація може бути різною. Відомо лише, що з 8 вересня 2026 року мінімальною для Android стала версія 6.0, а для iOS зараз потрібна 15.1, і з 30 листопада вимоги зростуть до 15.5. Не виключено, що Meta так намагається примусити до оновлень і власників сучасніших пристроїв, які ігнорують необов’язкові патчі безпеки.

Для українців це особливо актуально, якщо ви тримаєте на робочому чи сімейному зв’язку старий смартфон. Перевірити версію можна в налаштуваннях: на Android у розділі «Про телефон», на iPhone у «Загальні» → «Про цей пристрій». Перед оновленням краще зробити резервну копію чатів. Якщо ж пристрій оновлень уже не отримує, його доведеться замінити.