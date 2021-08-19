Xiaomi вкотре оновила MIUI 13: робочий стіл, шпалери «Сніговий пік» і меню гучності

Нова версія оболонки від Xiaomi ще не анонсована, але це не заважає нам з регулярністю отримувати оновлення з тестових версіях прошивки MIUI 13.





Як завжди, відібрали для вас найбільш значущі з нових версій, щоб розповісти про зміни, поділитися досвідом використання і дати можливість встановити їх на ваші смартфони.

Меню гучності

У новій версії була перероблена анімація появи панелі управління гучністю, після натискання на одну з бічних кнопок. За відчуттями вона стала більш пружною і різкою.

В іншому, були виправлені помилки накладення шрифтів і збільшена прозорість меню, яке з’являється після натискання на три крапки. Ця версія, як і раніше встановлюється не на всі моделі смартфонів, так що гарантувати роботу у кожного, ми зі зрозумілих причин не можемо.

Шпалери «Сніговий пік»

По-перше, є оновлення для установника «супер шпалер», в якому була проведена робота над оптимізацією запуску і завантаження, а так само виправлені помилки. Але найголовніше, розробники нарешті полагодили зміну освітлення «Сніжного піку» в залежності від часу доби.

Так само ми помітили більш плавний перехід з режиму робочого столу в активний екран (Always on display), але це буде корисно тільки власникам смартфонів з Amoled екраном.

Рабочий стіл

Цю версію ми сприймаємо як офіційне підтвердження швидкого релізу MIUI 13, так як в списку змін чорним по білому згадується нова версія оболонки для смартфонів Xiaomi. Ось що було змінено / додано:

Перероблений дизайн редагування робочих столів

На робочий стіл доданий так званий «Магазин віджетів» (поки тільки для Китаю)

Встановлені віджети самі адаптуються до дизайну MIUI 13 (мова про колірну палітру)

Додані нові анімації відкриття і закриття віджетів (судячи з усього мова про аналог «смарт стопки» з iOS)

Додана анімація при видаленні віджетів

На китайських версіях прошивки з’явилася можливість перемикатися між стрічкою віджетів і робочими столами

Покращена плавність роботи і виправлено декілька багів

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Ми тестували нову версію протягом доби і можемо відзначити, що вона абсолютно стабільна, а всі заявлені зміни нам відверто подобаються.