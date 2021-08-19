Xiaomi вкотре оновила MIUI 13: робочий стіл, шпалери «Сніговий пік» і меню гучності
Нова версія оболонки від Xiaomi ще не анонсована, але це не заважає нам з регулярністю отримувати оновлення з тестових версіях прошивки MIUI 13.
Як завжди, відібрали для вас найбільш значущі з нових версій, щоб розповісти про зміни, поділитися досвідом використання і дати можливість встановити їх на ваші смартфони.
Меню гучності
У новій версії була перероблена анімація появи панелі управління гучністю, після натискання на одну з бічних кнопок. За відчуттями вона стала більш пружною і різкою.
В іншому, були виправлені помилки накладення шрифтів і збільшена прозорість меню, яке з’являється після натискання на три крапки. Ця версія, як і раніше встановлюється не на всі моделі смартфонів, так що гарантувати роботу у кожного, ми зі зрозумілих причин не можемо.
Шпалери «Сніговий пік»
По-перше, є оновлення для установника «супер шпалер», в якому була проведена робота над оптимізацією запуску і завантаження, а так само виправлені помилки. Але найголовніше, розробники нарешті полагодили зміну освітлення «Сніжного піку» в залежності від часу доби.
Так само ми помітили більш плавний перехід з режиму робочого столу в активний екран (Always on display), але це буде корисно тільки власникам смартфонів з Amoled екраном.
Рабочий стіл
Цю версію ми сприймаємо як офіційне підтвердження швидкого релізу MIUI 13, так як в списку змін чорним по білому згадується нова версія оболонки для смартфонів Xiaomi. Ось що було змінено / додано:
- Перероблений дизайн редагування робочих столів
- На робочий стіл доданий так званий «Магазин віджетів» (поки тільки для Китаю)
- Встановлені віджети самі адаптуються до дизайну MIUI 13 (мова про колірну палітру)
- Додані нові анімації відкриття і закриття віджетів (судячи з усього мова про аналог «смарт стопки» з iOS)
- Додана анімація при видаленні віджетів
- На китайських версіях прошивки з’явилася можливість перемикатися між стрічкою віджетів і робочими столами
- Покращена плавність роботи і виправлено декілька багів
Ми тестували нову версію протягом доби і можемо відзначити, що вона абсолютно стабільна, а всі заявлені зміни нам відверто подобаються.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter