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Xiaomi вкотре оновила MIUI 13: робочий стіл, шпалери «Сніговий пік» і меню гучності

19.08.2021
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Нова версія оболонки від Xiaomi ще не анонсована, але це не заважає нам з регулярністю отримувати оновлення з тестових версіях прошивки MIUI 13.


Як завжди, відібрали для вас найбільш значущі з нових версій, щоб розповісти про зміни, поділитися досвідом використання і дати можливість встановити їх на ваші смартфони.

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Меню гучності

У новій версії була перероблена анімація появи панелі управління гучністю, після натискання на одну з бічних кнопок. За відчуттями вона стала більш пружною і різкою.

В іншому, були виправлені помилки накладення шрифтів і збільшена прозорість меню, яке з’являється після натискання на три крапки. Ця версія, як і раніше встановлюється не на всі моделі смартфонів, так що гарантувати роботу у кожного, ми зі зрозумілих причин не можемо.

Шпалери «Сніговий пік»

По-перше, є оновлення для установника «супер шпалер», в якому була проведена робота над оптимізацією запуску і завантаження, а так само виправлені помилки. Але найголовніше, розробники нарешті полагодили зміну освітлення «Сніжного піку» в залежності від часу доби.

Так само ми помітили більш плавний перехід з режиму робочого столу в активний екран (Always on display), але це буде корисно тільки власникам смартфонів з Amoled екраном.

Рабочий стіл

Цю версію ми сприймаємо як офіційне підтвердження швидкого релізу MIUI 13, так як в списку змін чорним по білому згадується нова версія оболонки для смартфонів Xiaomi. Ось що було змінено / додано:

  • Перероблений дизайн редагування робочих столів
  • На робочий стіл доданий так званий «Магазин віджетів» (поки тільки для Китаю)
  • Встановлені віджети самі адаптуються до дизайну MIUI 13 (мова про колірну палітру)
  • Додані нові анімації відкриття і закриття віджетів (судячи з усього мова про аналог «смарт стопки» з iOS)
  • Додана анімація при видаленні віджетів
  • На китайських версіях прошивки з’явилася можливість перемикатися між стрічкою віджетів і робочими столами
  • Покращена плавність роботи і виправлено декілька багів
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Ми тестували нову версію протягом доби і можемо відзначити, що вона абсолютно стабільна, а всі заявлені зміни нам відверто подобаються.

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19.08.2021
1 хвилина на прочитання

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