Стало відомо, які прикрі обмеження чекають бюджетні смартфони Xiaomi

Коротко про функції додані у нові версії системних додатків Запис екрану і Робочий стіл, а так само про те, як Xiaomi позбавляє власників бюджетних пристроїв частини заявлених раніше можливостей.





Почати пропонуємо з оновлень в MIUI 12.5, кожне з яких ви зможете завантажити, а вже потім ознайомитись з погіршеннями для деяких бюджетних моделей смартфонів Redmi.

Робочий стіл

Оновлення мінорне, але ми вирішили включити його до статті, оскільки багато користувачів говорили, що на останній версії стали з’являтися невеликі зависання інтерфейсу. До того ж в цьому оновленні були видалені зайві журнали (логи) оптимізації, які в деяких випадках могли призводити до підвищеного споживання оперативної пам’яті. Крім цього, тепер замість стрічки віджетів, буде відображатися стрічка новин Google.

Якщо зіткнулися з подібними проблемами на вашому смартфоні, можете спробувати цю версію. Тільки врахуйте, що на Android 11, вона працювати не буде. І не забувайте про резервне копіювання.

Запис екрану

Одне з найбільш зручних оновлень для цього додатка за весь час. В даний момент на віджеті (який з’являється після початку запису) відображається тільки кнопка «Старт / Стоп», а в новій версії, розробники додали можливість прямо з панелі запису переходити до налаштувань і записаних файлів, що без сумніву набагато зручніше, ніж шукати значок програми серед всіх встановлених програм.

Так само маємо відзначити, що в останній версії MIUI 12.5, було додано спеціальне меню «Режим Ремонту», яке захищає ваші дані, у випадках, коли ваш смартфон знаходиться в сервісі.

А ще в 12 годинному форматі відображення часу, були додані два написи: День і Вечір, замість звичних AM / PM.

Погіршення бюджетних смартфонів

Відразу позначимо свою позицію. Ми вважаємо неправильним спочатку випускати смартфон, а вже потім думати як він буде працювати на останній версії оболонки. Проте, саме це демонструє нам компанія Xiaomi.

По-перше, в найближчих оновленнях MIUI, в більшості бюджетних смартфонів так і не з’явиться нова анімація зарядки.

По-друге, в новій версії програми «Очищення», для смартфонів з не найвидатнішими характеристиками, буде змінений зовнішній вигляд програми, яка тепер виглядає не так симпатично як на флагманах.

По-третє, в додатку «Погода» прибрали анімований фон, замінивши його статичною картинкою, тобто всі ефекти приємні для ока, незабаром стануть недоступні. Все це пояснюється тим, що нібито потужності цих моделей не вистачає на відображення інтерфейсу системи, і тут питання вже до роботи програмістів компанії, які повинні були оптимізувати нову MIUI.