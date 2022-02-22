Безпечний режим у MIUI: корисна функція для смартфонів Xiaomi з нюансами

Про деякі можливості, доступні в MIUI, користувачі іноді можуть дізнаватися абсолютно випадково – безпечний режим, наприклад, може раптово знадобитися при помилках у системі та вірусах, що захопили смартфон. Багато хто про режим просто не знає і при проблемах скидає пристрій до заводських налаштувань, втрачаючи всі дані, або зовсім віддає його в сервісний центр на діагностику.





Це не означає, що безпечний режим у MIUI позбавить смартфон всіх проблем, проте виявити те, що заважає його роботі, допоможе з високою ймовірністю. Якщо коротко – MIUI у цьому режимі завантажує лише системні програми (проте файли все ще доступні у провіднику).

Насамперед – резервна копія

Якщо вам потрібно перейти в безпечний режим, то перед цим радимо вам зробити резервну копію робочого столу. Справа в тому, що при кожному переході до Safe-моду смартфон скидає налаштування робочого столу (самі програми залишаються в смартфоні). Зберегти його дані можна через налаштування:

переходимо по шляху “Про телефон” – “Резервування та відновлення” – “Мобільний пристрій”;

у пункті “Інші дані системних додатків” відзначаємо “Робочий стіл MIUI” та натискаємо “Створити резервну копію”; всі інші позначки можна зняти.

Відновити копію можна у розділі “Мобільний пристрій”, пункт “Відновлення”.

Заходимо в “Безпечний режим” (Safe Mode)

Доступ до безпечного режиму лежить через вбудований Recovery. Увійти в нього можна через той же розділ налаштувань “Про телефон”: тапаємо по вікну “Версія MIUI” і через меню трьох крапок у правому верхньому куті переходимо за пунктом “Перезавантажити в режим Recovery” (якщо пункту немає в меню трьох крапок – тапніть кілька раз на логотип MIUI):

У самому Recovery знаходяться чотири пункти: Reboot (перезавантаження), Wipe Data (повне видалення даних зі смартфона – не чіпайте цей пункт), Connect with MiAssistant (з’єднання з асистентом Xiaomi) та Safe Mode (безпечний режим).

Нам потрібен останній з них: кнопкою зменшення гучності переміщуємося по меню (він буде виділений синім кольором) і, дійшовши до Safe Mode, натискаємо клавішу блокування.

Потрапивши в безпечний режим, ми можемо спостерігати картину, про яку ми говорили на початку статті: ні в меню, ні на робочих столах немає сторонніх програм – доступні лише вбудовані в MIUI функції/утиліти, а також усі Google-сервіси, включаючи браузер Chrome та навіть YouTube.

Мобільний інтернет, Wi-Fi і навіть Bluetooth – все це працює, тільки спочатку система завантажує Safe Mode з увімкненим режимом польоту. Потрібен інтернет – просто відключіть його у шторці.

Всі інші можливості також доступні: ви можете видаляти / копіювати / переносити файли в провіднику, користуватися браузером і камерою, а також усіма іншими принадами MIUI . Єдине, що у вас не вдасться зробити – зайти в будь-яке стороннє програмне забезпечення навіть через його повторне встановлення: Safe Mode просто викине вас в меню програм / на робочий стіл без запуску програми – перевірено особисто.

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