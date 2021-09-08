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Стали відомі системні вимоги Call of Duty: Vanguard
В інтернеті опубліковані системні вимоги для майбутньої гри Call of Duty: Vanguard.
Мінімальні
- Процесор: Intel Core i5-2500K або AMD Ryzen 5 1600X;
- Відеокарта: GeForce GTX 960 / GTX 1050Ti або Radeon R9 380;
- Оперативна пам’ять: 8 Гб;
- Вільне місце: 45 Гб.
Рекомендовані
- Процесор: Intel Core i7-4770K йди AMD Ryzen 7 1800X;
- Відеокарта: GeForce GTX 1070 / GTX 1660 або Radeon RX Vega 56;
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ.
Крім того, вийшли трейлери мережевої гри і бета-тестування, яке стартує в ці вихідні на PlayStation для геймерів, які оформили попереднє замовлення.
Реліз шутера Call of Duty: Vanguard запланований на 5 листопада.
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