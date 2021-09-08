Стали відомі системні вимоги Call of Duty: Vanguard

В інтернеті опубліковані системні вимоги для майбутньої гри Call of Duty: Vanguard.





Мінімальні

Процесор: Intel Core i5-2500K або AMD Ryzen 5 1600X;

Відеокарта: GeForce GTX 960 / GTX 1050Ti або Radeon R9 380;

Оперативна пам’ять: 8 Гб;

Вільне місце: 45 Гб.

Рекомендовані

Процесор: Intel Core i7-4770K йди AMD Ryzen 7 1800X;

Відеокарта: GeForce GTX 1070 / GTX 1660 або Radeon RX Vega 56;

Оперативна пам’ять: 16 ГБ.

Крім того, вийшли трейлери мережевої гри і бета-тестування, яке стартує в ці вихідні на PlayStation для геймерів, які оформили попереднє замовлення.

Реліз шутера Call of Duty: Vanguard запланований на 5 листопада.