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Стали відомі системні вимоги Call of Duty: Vanguard

08.09.2021
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Call of Duty: Vanguard

В інтернеті опубліковані системні вимоги для майбутньої гри Call of Duty: Vanguard.


Мінімальні

  • Процесор: Intel Core i5-2500K або AMD Ryzen 5 1600X;
  • Відеокарта: GeForce GTX 960 / GTX 1050Ti або Radeon R9 380;
  • Оперативна пам’ять: 8 Гб;
  • Вільне місце: 45 Гб.

Рекомендовані

  • Процесор: Intel Core i7-4770K йди AMD Ryzen 7 1800X;
  • Відеокарта: GeForce GTX 1070 / GTX 1660 або Radeon RX Vega 56;
  • Оперативна пам’ять: 16 ГБ.

Крім того, вийшли трейлери мережевої гри і бета-тестування, яке стартує в ці вихідні на PlayStation для геймерів, які оформили попереднє замовлення.

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Реліз шутера Call of Duty: Vanguard запланований на 5 листопада.

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08.09.2021
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