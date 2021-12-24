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Фанати розгадали загадку STALKER 2

24.12.2021
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stalker 2

Фанати STALKER 2 розгадали нову серію шифрів від розробників та отримали скріншот із гри. На цьому зображенні сталкер тримає аркуш із новим шифром, повідомляє портал 3DNews .


Фанати гри протягом півтора року виконували різноманітні «завдання» в ARG-грі (грі в альтернативній реальності). Щоб отримати скріншот, ентузіасти розшифрували 12 частин одного зображення. Після об’єднання всіх виявлених шматків з’ясувалося, що аркуш паперу, який сталкер тримає в руках, є новою загадкою, яку вже розгадають фанати.

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Реліз розроблюваної українською студією GSC Game World гри STALKER 2: Heart of Chernobyl заплановано на 28 квітня 2022 року на ПК та Xbox Series X.

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24.12.2021
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