Softnews

Запаморочливі цифри OnlyFans: ТОП-10 найбагатших моделей і скільки вони заробляють?

10.03.2023
1 хвилина на прочитання
OnlyFans

Протягом довгих років ми були свідками того, як соціальні мережі перетворюються із простого засобу спілкування людей на комерційний інструмент для бізнесу, здатний генерувати колосальні гроші.

OnlyFans, заснований у 2016 році – це платформа на базі передплатної моделі. Будь-хто може створити там обліковий запис, а інші користувачі на нього підписатися, сплативши щомісячний внесок за доступ до всього контенту або сплативши доступ до певної частини вмісту. І багато хто, у тому числі знаменитості, вдаються до цієї системи, щоб заробляти гроші за допомогою власних фотографій, часто більш пікантних, ніж те, що публікується у відкритому доступі.

Іспанська газета Marca підрахувала, скільки заробляють найбільші зірки на OnlyFans. Сайт є реальним джерелом цифр, які важко повірити.

ТОП-10 найбагатших моделей на OnlyFans у 2023 році

  1. Blac Chyna – 20 мільйонів доларів на місяць,
  2. Bella Thorne – 11 мільйонів доларів на місяць.
  3. Cardi B – 9.43 мільйонів доларів на місяць.
  4. Tyga – $7.69 мільйонів доларів на місяць.
  5. Mia Khalifa – 6.42 мільйонів доларів на місяць.
  6. Bhad Barbie – 4.5 мільйонів доларів на місяць.
  7. Erica Mena – 4.49 мільйонів доларів на місяць.
  8. Gemma McCourt  – 2.3 мільйони доларів на місяць.
  9. Pia Mia – 2.2 мільйони доларів на місяць.
  10. Safaree Samuels – 1.9 мільйонів доларів на місяць.

Як бачите, суми абсолютно неймовірні. Топові зірки OnlyFans заробляють більше, ніж президент якоїсь корпорації або Ліонель Мессі в ПСЖ. Блек Чайна – американська модель і світська левиця, слабо відома за межами штатів, отримує з OnlyFans понад 2000 мільйонів доларів на рік. Світ зійшов з розуму?

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


Tags
10.03.2023
1 хвилина на прочитання
Back to top button