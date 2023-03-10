Запаморочливі цифри OnlyFans: ТОП-10 найбагатших моделей і скільки вони заробляють?
Протягом довгих років ми були свідками того, як соціальні мережі перетворюються із простого засобу спілкування людей на комерційний інструмент для бізнесу, здатний генерувати колосальні гроші.
OnlyFans, заснований у 2016 році – це платформа на базі передплатної моделі. Будь-хто може створити там обліковий запис, а інші користувачі на нього підписатися, сплативши щомісячний внесок за доступ до всього контенту або сплативши доступ до певної частини вмісту. І багато хто, у тому числі знаменитості, вдаються до цієї системи, щоб заробляти гроші за допомогою власних фотографій, часто більш пікантних, ніж те, що публікується у відкритому доступі.
Іспанська газета Marca підрахувала, скільки заробляють найбільші зірки на OnlyFans. Сайт є реальним джерелом цифр, які важко повірити.
ТОП-10 найбагатших моделей на OnlyFans у 2023 році
- Blac Chyna – 20 мільйонів доларів на місяць,
- Bella Thorne – 11 мільйонів доларів на місяць.
- Cardi B – 9.43 мільйонів доларів на місяць.
- Tyga – $7.69 мільйонів доларів на місяць.
- Mia Khalifa – 6.42 мільйонів доларів на місяць.
- Bhad Barbie – 4.5 мільйонів доларів на місяць.
- Erica Mena – 4.49 мільйонів доларів на місяць.
- Gemma McCourt – 2.3 мільйони доларів на місяць.
- Pia Mia – 2.2 мільйони доларів на місяць.
- Safaree Samuels – 1.9 мільйонів доларів на місяць.
Як бачите, суми абсолютно неймовірні. Топові зірки OnlyFans заробляють більше, ніж президент якоїсь корпорації або Ліонель Мессі в ПСЖ. Блек Чайна – американська модель і світська левиця, слабо відома за межами штатів, отримує з OnlyFans понад 2000 мільйонів доларів на рік. Світ зійшов з розуму?
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