Запаморочливі цифри OnlyFans: ТОП-10 найбагатших моделей і скільки вони заробляють?

Протягом довгих років ми були свідками того, як соціальні мережі перетворюються із простого засобу спілкування людей на комерційний інструмент для бізнесу, здатний генерувати колосальні гроші.

OnlyFans, заснований у 2016 році – це платформа на базі передплатної моделі. Будь-хто може створити там обліковий запис, а інші користувачі на нього підписатися, сплативши щомісячний внесок за доступ до всього контенту або сплативши доступ до певної частини вмісту. І багато хто, у тому числі знаменитості, вдаються до цієї системи, щоб заробляти гроші за допомогою власних фотографій, часто більш пікантних, ніж те, що публікується у відкритому доступі.

Іспанська газета Marca підрахувала, скільки заробляють найбільші зірки на OnlyFans. Сайт є реальним джерелом цифр, які важко повірити.

ТОП-10 найбагатших моделей на OnlyFans у 2023 році

Blac Chyna – 20 мільйонів доларів на місяць, Bella Thorne – 11 мільйонів доларів на місяць. Cardi B – 9.43 мільйонів доларів на місяць. Tyga – $7.69 мільйонів доларів на місяць. Mia Khalifa – 6.42 мільйонів доларів на місяць. Bhad Barbie – 4.5 мільйонів доларів на місяць. Erica Mena – 4.49 мільйонів доларів на місяць. Gemma McCourt – 2.3 мільйони доларів на місяць. Pia Mia – 2.2 мільйони доларів на місяць. Safaree Samuels – 1.9 мільйонів доларів на місяць.

Як бачите, суми абсолютно неймовірні. Топові зірки OnlyFans заробляють більше, ніж президент якоїсь корпорації або Ліонель Мессі в ПСЖ. Блек Чайна – американська модель і світська левиця, слабо відома за межами штатів, отримує з OnlyFans понад 2000 мільйонів доларів на рік. Світ зійшов з розуму?