Європейська країна запустила аналог “Дії” для українців

Українські біженці, які проживають у Німеччині, відтепер мають доступ до інноваційного застосунку AusweisApp2, який спрощує бюрократичні процеси, даючи змогу користувачам подавати заяви на отримання різних послуг у цифровому вигляді. Детальніше про цей застосунок та його можливості читайте нижче.

AusweisApp2 дає змогу користувачам подавати заяви на отримання послуг, для яких раніше була потрібна особиста присутність у державній установі. За допомогою цього додатка заяви можна зручно подавати з телефону.

Ключові особливості AusweisApp2:

Підтвердіть свою особу за допомогою онлайн-версії електронної посвідки на проживання.

Зчитуйте дані з чипа електронної посвідки на проживання за допомогою смартфона з підтримкою NFC.

Безпечно надсилайте зашифровану інформацію до потрібних служб.

Відкривайте банківські рахунки, подавайте заяву на отримання підтримки в рамках Федерального закону про допомогу в навчанні (BAföG) або реєструйтеся у Федеральному агентстві з працевлаштування.

Крім того, застосунок дає змогу керувати PIN-кодом, отримувати доступ до пропозицій операторів та інформацію про посвідку на проживання. Ви також можете перевірити, чи може ваш пристрій читати онлайн-версію електронної посвідки на тимчасове проживання та чи активовано цю функцію.

Зверніть увагу, що для використання додатка ваш телефон або планшет повинен підтримувати функцію NFC, оскільки це необхідно для зчитування чіпа вашої посвідки на проживання.

Додаток AusweisApp2 доступний для завантаження в Apple App Store, Huawei App Gallery і Google Play Store.