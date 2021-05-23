Названо основні способи, з допомогою яких можна дзвонити з комп’ютера на звичайні телефони

Якщо дзвінки з мобільного телефону вимагають наявності SIM-карти, то для дзвінків за допомогою комп’ютера необхідне стабільне інтернет-з’єднання. Розповідаємо, як дзвонити з комп’ютера на звичайні телефони 5 різними способами.





Також потрібні навушники і мікрофон, щоб чути співрозмовника і відповідати йому. Але найголовніше – наявність сервісу або програми, через яку буде відбуватися дзвінок.

Дзвінки через месенджери

Щоб зробити дзвінок через месенджер, потрібно встановити версію цієї програми для ПК. Завантажити її можна безкоштовно на офіційному сайті месенджера.

Важливо пам’ятати, що в більшості випадків такі дзвінки безкоштовні тільки між користувачами месенджера. Дзвінки на номери, які не зареєстровані в цій програмі, можуть бути платними. Нижче розглянемо популярні месенджери, через які можна здійснювати дзвінки з комп’ютера на телефон.

1. Telegram

Десктопна версія Telegram дозволяє дзвонити тільки на ті мобільні номери, власники яких вже зареєстровані в цьому месенджерs. Таким чином дзвінок проходить через комп’ютер і надходить на телефон співрозмовника через мобільний додаток Telegram. Щоб здійснити дзвінок, необхідно вибрати потрібний контакт зі списку контактів в Telegram, а потім натиснути на значок у вигляді телефонної трубки.

2. Skype

Відкривши Skype на комп’ютері, користувач може зробити два види дзвінка:

Іншому користувачеві Skype. Для цього необхідно вибрати його в списку контактів і натиснути на кнопку аудіозв’язку в формі слухавки. Дзвінок в такому випадку буде безкоштовним.

Якщо зателефонувати необхідно абоненту, який не зареєстрований в Skype, користувачеві потрібно відкрити вкладку «Дзвінки» і натиснути «Спробувати безкоштовно». Тут користувачеві запропонують або поповнити рахунок, або скористатися однією з доступних акцій на безкоштовні дзвінки в межах певного регіону (наприклад, безкоштовні дзвінки на місяць на території України).

3. Viber

Ще один месенджер, через який можна здійснювати як платні, так і безкоштовні дзвінки з комп’ютера на телефон. Якщо співрозмовник зареєстрований в Viber, дзвінок надійде на його мобільний телефон (це безкоштовно). Якщо зателефонувати потрібно на незареєстрований в Viber номер, доведеться поповнити рахунок.

Дзвінки через спеціальні сайти

Щоб не завантажувати зайві програми, можна обійтися і веб-сервісами (є як безкоштовні, так і платні), які пропонують послуги дзвінків через комп’ютер на телефон.

1. Дзвінки.Онлайн

Сервіс дозволяє здійснювати безкоштовні дзвінки, які обмежені за часом. Зателефонувати можна в будь-яку іншу країну світу. Щоб зробити дзвінок, необхідно зайти на офіційний сайт, ввести номер в міжнародному форматі і натиснути на зелену телефонну слухавку.

Важливо! Іноді на цьому сервісі з’являються неполадки з дзвінками по Україні.

2. Zadarma

За допомогою цього сайту можна не тільки дзвонити через комп’ютер на звичайний телефон, але і відправляти SMS-повідомлення. Щоб зробити дзвінок необхідно зареєструватися, після чого користувачеві видадуть невелику кількість бонусних хвилин, за які не потрібно платити. Перевага цього сервісу в тому, що він дозволяє дзвонити навіть на ті мобільні пристрої, які не підключені до інтернету.