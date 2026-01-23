Windows 11 знову «хворіє»: оновлення ламає Блокнот та ігровий софт

Користувачі Windows 11 знову зіткнулися з масовими збоями в роботі операційної системи. Після встановлення свіжого оновлення KB5074109 почали надходити численні скарги на неможливість запустити навіть базові системні програми.

Масштаб проблеми: Постраждало безліч популярних програм, серед яких стандартні «Блокнот» та «Ножиці», а також геймерський софт MSI Armoury Crate та Alienware Command Center. При спробі запуску з’являється помилка (найчастіше код 0x803f8001) із повідомленням, що застосунок «наразі недоступний у вашому обліковому записі».

Причина збою: Експерти пов’язують проблему з роботою Microsoft Store. Магазин не може коректно перевірити ліцензії додатків через пошкоджений кеш або збій синхронізації облікового запису. В результаті вбудований або залежний від магазину софт просто перестає відкриватися.

Рішення від Microsoft: Компанія вже визнала наявність проблеми. Наразі єдиним дієвим методом виправлення ситуації є видалення проблемного патчу KB5074109 та тимчасове призупинення оновлень до виходу офіційного виправлення.