Дуров пояснив чому вибрав Дубай штаб-квартирою Telegram

В інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону засновник Telegram Павло Дуров пролив світло на рішення компанії відкрити свою штаб-квартиру в Дубаї.

Дуров розповів, що розглядав різні місця для розвитку Telegram, зокрема Берлін, Лондон і Сінгапур, але зіткнувся зі значними бюрократичними перешкодами в цих містах.

Він також розглядав Сан-Франциско як потенційне місце, але після зустрічі із засновником Twitter (тепер X) Джеком Дорсі Дуров зазнав нападу злочинців на вулиці. Дуров підкреслив, що США були єдиною країною, де він зіткнувся з подібним інцидентом. Крім того, у США він зіткнувся з пильною увагою з боку ФБР.

У підсумку Дуров вибрав Дубай як ідеальне місце для штаб-квартири Telegram. В інтерв’ю він зазначив простоту ведення бізнесу в Дубаї, можливість наймати талановитих фахівців з усього світу, сприятливий податковий режим і розвинену інфраструктуру. Крім того, він високо оцінив політичну нейтральність Дубая, заявивши, що за сім років проживання в ОАЕ жодного разу не стикався з тиском з боку місцевої влади.

Раніше Дуров звинуватив Цукерберга у плагіаті та встиг покепкувати з Ілона Маска.