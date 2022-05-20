Google зробила безкоштовною класну функцію YouTube-Premium

Youtube-Premium – платна передплата відеосервісу, що надає доступ до ряду корисних функцій, які не доступні пересічним відвідувачам сайту. Так, нещодавно в ній з’явилася експериментальна фіча – виділення самого перегляду моменту відео. Працює вона просто – відкриваєте ролик, наводьтеся на шкалу часу та бачите, який уривок користувачі переглядають найчастіше.





Зручно? Не те слово. Незабаром переконатися в цьому зможуть абсолютно всі, оскільки функція перестане бути ексклюзивом підписки.

Автори відеохостингу вважають, що така функція виявиться корисною як для авторів контенту, так і для глядачів. Останні зможуть одразу подивитися найцікавіші моменти відео, не витрачаючи час на решту, а блогери зрозуміють, який контент більше цікавить їхню аудиторію. Причому точність алгоритму збільшуватиметься разом із кількістю переглядів.

Ця функція лише одна з частин масштабного апдейту YouTube, націленого на спонукання авторів знімати довші ролики. Також розробники обіцяють незабаром додати інтелектуальний пошук потрібних моментів відео, але подробиць про нього поки що немає.

Функція перегляду найпопулярніших уривків починає з’являтися у користувачів у різних регіонах. Якщо зараз у вас її немає – нічого робити не треба, просто зачекайте, коли оновлення дійде до нашої країни.