Аналітики назвали найпопулярніші бренди у хакерів

Найпопулярнішим брендом в третьому кварталі цього року у хакерів є Microsoft, повідомили аналітики Check Point. Назва IТ-гіганта згадується в 29% всіх фішингових атак по всьому світу.





Як відзначають автори дослідження, кількість згадок знизилося в порівнянні з другим кварталом 2021 року, коли Microsoft використовували в 45% всіх фішингових атаках. На другому місці знаходиться Amazon, так як напередодні свят люди купують подарунки в інтернеті, і кіберзлочинці прагнуть цим скористатися.

На третьому місці знаходиться DHL з часткою 9%, на четвертому – BestBuy, а замикає п’ятірку Google. WhatsApp займає шосте місце, а Facebook – десяте.