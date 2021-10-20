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Аналітики назвали найпопулярніші бренди у хакерів

20.10.2021
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Найпопулярнішим брендом в третьому кварталі цього року у хакерів є Microsoft, повідомили аналітики Check Point. Назва IТ-гіганта згадується в 29% всіх фішингових атак по всьому світу.


Як відзначають автори дослідження, кількість згадок знизилося в порівнянні з другим кварталом 2021 року, коли Microsoft використовували в 45% всіх фішингових атаках. На другому місці знаходиться Amazon, так як напередодні свят люди купують подарунки в інтернеті, і кіберзлочинці прагнуть цим скористатися.

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На третьому місці знаходиться DHL з часткою 9%, на четвертому – BestBuy, а замикає п’ятірку Google. WhatsApp займає  шосте місце, а Facebook – десяте.

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20.10.2021
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