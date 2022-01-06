На Google Картах знайшли секретний стелс-літак армії США

Військові літаки літають дуже швидко – понад 1000 км/год. На таких швидкостях їх зазвичай не помічають супутники та системи аерофотозйомки, особливо якщо йдеться про літаки, оснащені технологією “стелс”.





Але бувають і винятки. На Reddit зараз активно обговорюють скріншот із Google Карт, на якому явно видно обриси літака:

Судячи за формою, це американський стратегічний бомбардувальник Northrop B-2 Spirit, призначений для прориву протиповітряної оборони та доставки звичайної або ядерної зброї на територію ворога. Це перший важкий стелс-літак зі схемою «літаюче крило», що випускається серійно. У період з 1983 по 1999 рік було вироблено всього 21 екземпляр B-2 Spirit, і до цього дня він вважається найдорожчим літаком за всю історію авіації. Вартість однієї машини на 1997 рік досягала 2,1 млрд доларів.

Стелс був помічений поруч із американським містом Конкордіа, у штаті Міссурі.

” Звичайні” літаки, що літають не так швидко (середня швидкість пасажирського лайнера – 500-900 км / год), можна часто побачити на аерофотознімках. Але військовий літак-невидимка, зважаючи на все, попався супутникам вперше — принаймні раніше подібних випадків ще не було.