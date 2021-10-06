Нова MIUI принесла користувачам смартфонів Xiaomi та Redmi тільки розчарування

Кожне оновлення системи приносить на смартфони Xiaomi не тільки нові функції, а й велику кількість багів і проблем в роботі гаджетів, але більшість користувачів давно звикли до цього.





Коли була анонсована MIUI 12.5 на базі Android 11, представник китайського бренду кілька десятків хвилин розповідав про те, як компанія пишається виконаною роботою і що нова версія стабільніше, продуктивніше і буквально у всьому краще операційних систем конкурентів і попередньої версії.

В результаті користувачі досі усувають проблеми з продуктивністю, стабільністю, віддаленими функціями (які були спочатку заявлені), а багато користувачів бюджетних моделей Redmi і Poco шукають способи повернення на MIUI 12 (Android 10).

4 жовтня Android 12 виходить в стабільній версії і Xiaomi в числі перших випускає прошивки за програмою «Mi Pilot» (свого роду стабільні бета-версії) для Mi 11, Mi 11 Ultra і Mi 11i.

Нам стало цікаво прочитати перші відгуки власників і зібрати найяскравіші з них у формі своєрідного рейтингу:

Багато користувачів відзначають проблеми нестабільного підключення до мобільного інтернету, коли шкала потужності сигналу повна, а з’єднання відсутнє. Виправити ситуацію не допомагає навіть «Режим польоту», тому доводиться перезавантажувати смартфон.

Після отримання повідомлення екран смартфона не реагує на натискання. Доводиться вимикати його кнопкою живлення, повторно натискати на неї і після цього все працює як треба.

Три власники Mi 11 повідомили про те, що після оновлення (12.5.1.0.SKBMIXM) пам’ять смартфона виявилася повністю заповнена, а доступ до розділів заблокований. Повторне встановлення не вирішило проблему.

І найбільш часто зустрічаються зауваження до продуктивності і автономності. За словами людини з ніком «KroxDD», після оновлення у нього склалося відчуття, що його смартфон працює не на Snapdragon 888, а на двоядерному процесорі кінця 90-х.

Природно такий шквал повідомлень не міг залишитися непоміченим і генеральний менеджер відділу зв’язків з громадськістю компанії «Xiaomi» дав такий коментар:

Пізніше, ще один з представників «Xiaomi» визнав, що у MIUI 12.5 на базі Android 12 набагато більше проблем, ніж у попередньої версії, особливо в плані адаптації системних додатків MIUI, стабільності і енергоспоживання.

За його словами, чекати більш-менш стабільні прошивки на флагманські пристрої варто чекати не раніше грудня-січня, а друга (і третя само собою) хвиля оновлень буде сильно відсунута за термінами.