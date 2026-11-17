Компанія Samsung розширює можливості застосунку Samsung Health за допомогою штучного інтелекту Galaxy AI. Нова функція Scan Meal дозволяє визначати приблизну калорійність страв за фотографіями, позбавляючи користувачів необхідності вручну шукати продукти та вводити розмір порцій. Інструмент також розпізнає інгредієнти та допомагає вести щоденник харчування. Про нові подробиці його роботи повідомило видання SamMobile.

Раніше Samsung Health уже дозволяв записувати спожиті калорії, однак для цього потрібно було самостійно знаходити продукти у відповідній базі даних. Scan Meal автоматизує цей процес завдяки алгоритмам комп’ютерного зору. Користувачеві достатньо сфотографувати готову страву або вибрати зображення з галереї смартфона, після чого система проаналізує його за кілька секунд.

Як працює підрахунок калорій за фото

Штучний інтелект намагається визначити назву страви, її основні складники та приблизну кількість їжі на тарілці. На основі цих даних Samsung Health розраховує орієнтовну калорійність і дозволяє зберегти результати у щоденнику харчування. Це може бути корисним людям, які контролюють добове споживання калорій, стежать за раціоном або намагаються змінити харчові звички.

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Водночас Samsung попереджає про обмеження технології. Точність результатів залежить від освітлення, ракурсу знімка та особливостей самої страви. Наприклад, система не завжди здатна визначити кількість олії, соусів чи інших інгредієнтів, прихованих усередині готової їжі. Тому отримані показники слід розглядати як приблизну оцінку, а не точне вимірювання калорійності.

Важливою особливістю Scan Meal є використання хмарної обробки. Зроблені фотографії надсилаються на сервери Samsung, де штучний інтелект аналізує їхній вміст. Зображення разом із результатами розпізнавання зберігаються в Samsung Health для ведення історії харчування. Користувач може видалити ці дані або відкликати згоду на їхнє зберігання.

Коли функція з’явиться на смартфонах Samsung

Samsung ще в жовтні 2026 року анонсувала Scan Meal у межах оновлення Samsung Health для американського ринку. Наразі функція перебуває на стадії бета-тестування, а її ширше поширення очікується разом з оновленням One UI 9.5. Офіційного графіка запуску для інших країн, зокрема України, виробник поки не оприлюднив.

Ще одне питання стосується вартості використання. У тестовій версії Samsung Health з’явилося попередження, що умови доступу до Scan Meal можуть змінитися, включно з можливістю запровадження платної підписки. Водночас компанія поки не підтвердила, що функція обов’язково стане платною, і не назвала можливих тарифів.

Наразі невідомо, чи працюватиме Scan Meal на всіх смартфонах Galaxy із підтримкою Samsung Health, чи для нього знадобляться певні моделі пристроїв. Остаточні вимоги та перелік підтримуваних регіонів мають стати відомими після завершення тестування.