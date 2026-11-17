Компания Samsung расширяет возможности приложения Samsung Health с помощью искусственного интеллекта Galaxy AI. Новая функция Scan Meal позволяет определять примерную калорийность блюд по фотографиям, избавляя пользователей от необходимости вручную искать продукты и вводить размер порций. Инструмент также распознает ингредиенты и помогает вести дневник питания. О новых подробностях его работы сообщило издание SamMobile.

Ранее приложение Samsung Health уже позволяло фиксировать потребленные калории, однако для этого нужно было самостоятельно находить продукты в соответствующей базе данных. Функция Scan Meal автоматизирует этот процесс благодаря алгоритмам компьютерного зрения. Пользователю достаточно сфотографировать готовое блюдо или выбрать изображение из галереи смартфона, после чего система проанализирует его за несколько секунд.

Как работает подсчёт калорий по фотографии

Искусственный интеллект пытается определить название блюда, его основные ингредиенты и примерное количество еды на тарелке. На основе этих данных Samsung Health рассчитывает ориентировочную калорийность и позволяет сохранить результаты в дневнике питания. Это может быть полезно людям, которые контролируют суточное потребление калорий, следят за рационом или пытаются изменить пищевые привычки.

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В то же время Samsung предупреждает об ограничениях этой технологии. Точность результатов зависит от освещения, ракурса снимка и особенностей самого блюда. Например, система не всегда способна определить количество масла, соусов или других ингредиентов, скрытых внутри готового блюда. Поэтому полученные показатели следует рассматривать как приблизительную оценку, а не точное измерение калорийности.

Важной особенностью приложения Scan Meal является использование облачной обработки. Сделанные фотографии отправляются на серверы Samsung, где искусственный интеллект анализирует их содержание. Изображения вместе с результатами распознавания сохраняются в приложении Samsung Health для ведения истории питания. Пользователь может удалить эти данные или отозвать согласие на их хранение.

Когда эта функция появится на смартфонах Samsung

Компания Samsung ещё в октябре 2026 года анонсировала функцию Scan Meal в рамках обновления приложения Samsung Health для американского рынка. В настоящее время функция находится на стадии бета-тестирования, а её более широкое распространение ожидается вместе с обновлением One UI 9.5. Официального графика запуска для других стран, в частности Украины, производитель пока не обнародовал.

Еще один вопрос касается стоимости использования. В тестовой версии Samsung Health появилось предупреждение о том, что условия доступа к Scan Meal могут измениться, в том числе может быть введена платная подписка. В то же время компания пока не подтвердила, что функция обязательно станет платной, и не назвала возможные тарифы.

Пока неизвестно, будет ли приложение Scan Meal работать на всех смартфонах Galaxy с поддержкой Samsung Health или для него потребуются определенные модели устройств. Окончательные системные требования и список поддерживаемых регионов должны стать известны после завершения тестирования.