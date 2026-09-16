Google Maps в Android Auto получит полезную функцию: спидометр будет работать даже без навигации

Google постепенно меняет работу Google Maps в Android Auto. Одно из самых ожидаемых нововведений — постоянное отображение текущей скорости автомобиля и допустимого ограничения — теперь должно работать даже в том случае, если водитель не указал пункт назначения.

Раньше реализация этой функции была довольно необычной. Спидометр в Google Maps стал более широко использоваться в Android Auto лишь летом 2026 года, хотя в мобильной версии сервиса и в Waze такая возможность существовала гораздо дольше.

После запуска часть пользователей столкнулась с другой проблемой: спидометр и значок ограничения скорости внезапно исчезали с экрана автомобиля. Некоторые водители также сообщали об отсутствии обозначений светофоров и знаков STOP.

Теперь прокладывать маршрут не обязательно

Google подтвердила, что внедряет режим, при котором текущая скорость, допустимый лимит, а также некоторые элементы дорожной инфраструктуры могут отображаться на экране Android Auto даже без активной навигации.

Это особенно удобно при ежедневных поездках по знакомому маршруту. Например, водителю больше не нужно указывать домашний или рабочий адрес только для того, чтобы видеть актуальное ограничение скорости.

В то же время обновление постепенно распространяется на серверах Google. Поэтому даже после установки последней версии Android Auto и Google Maps функция может появиться не сразу.

CHIP отмечает, что новые возможности были обнаружены, в частности, в Android Auto 17.6 и Google Maps 26.36, но сам номер версии не гарантирует появления функции — её активация зависит и от серверного развертывания.

Что делать, если спидометра нет

Сначала стоит проверить настройки Google Maps на смартфоне. Для этого нужно открыть:

Google Maps → профиль → Настройки → Настройки навигации → Параметры вождения.

Там должен быть включен пункт «Спидометр». Google также позволяет отображать информацию о допустимой скорости, если эта функция поддерживается в конкретном регионе.

При этом Google подчеркивает, что показатели в Maps носят исключительно информационный характер. Данные GPS могут отличаться от фактической скорости автомобиля, поэтому основным источником информации остается штатный спидометр машины.

Кроме того, Google продолжает разбираться с жалобами пользователей, у которых спидометр исчезает даже при активной навигации. Поэтому нынешнее изменение не означает, что все проблемы Android Auto уже полностью устранены.