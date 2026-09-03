Конец эпохи: VAG закрывает автомобильный бренд после почти 80 лет истории

Volkswagen Group готовит радикальное сокращение своего портфеля брендов. По информации немецкого издания WirtschaftsWoche, производство автомобилей под маркой Seat может быть окончательно прекращено не позднее конца 2029 года, а главным испанским брендом концерна станет Cupra.

Издание ссылается на конфиденциальный документ, подготовленный для заседания наблюдательного совета Volkswagen 3–4 сентября 2026 года. В нём прямо указано, что Seat планируется «упорядоченно и с минимальными затратами» вывести с рынка до конца десятилетия. Бренд уже не входит в целевую структуру концерна на 2030 год.

Однако формально окончательное решение пока не объявлено. В Seat в ответ на публикацию заявили Europa Press, что Volkswagen находится в процессе масштабной трансформации, а решение о будущем марки должен рассматривать наблюдательный совет. По словам представителей компании, «никакого решения по этому вопросу пока не принято».

Cupra фактически уже обогнала Seat

Причина такого шага хорошо прослеживается в статистике продаж. В 2025 году Seat реализовала около 257 тысяч автомобилей — на 17 % меньше, чем годом ранее. Между тем Cupra установила собственный рекорд, реализовав примерно 329 тысяч машин, увеличив продажи более чем на 32%.

Таким образом, младший бренд, который только в 2018 году был выделен из Seat в отдельную марку, уже продаётся лучше, чем его «родитель».

Именно на Cupra Volkswagen планирует сосредоточить дальнейшие инвестиции. Согласно документам WiWo, существующие продукты, производственные и дилерские структуры Seat планируется постепенно оптимизировать и частично перенести в Cupra. В перспективе концерн рассчитывает довести продажи Cupra до 500–600 тысяч автомобилей в год.

Заводы Seat не исчезнут вместе с брендом

Прекращение существования марки не означает закрытие испанского производства. Компания SEAT S.A., которой принадлежат бренды Seat и Cupra, продолжит свою деятельность.

Более того, завод в Марторели в настоящее время играет одну из ключевых ролей в переходе Volkswagen на производство компактных электромобилей. В июне 2026 года там стартовало производство Cupra Raval и Volkswagen ID. Polo. Предприятие также участвует в выпуске нового семейства доступных электромобилей концерна.

То есть Volkswagen фактически может ликвидировать сам бренд Seat, но сохранить его заводы, персонал и значительную часть инфраструктуры, переориентировав их на Cupra и другие марки группы.

Для нынешних владельцев Seat, в частности в Украине, резких изменений также не ожидается. Во внутреннем документе Volkswagen отдельно отмечается, что после прекращения продаж автомобилей компания продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами, включая сервисное обслуживание.

Если план будет окончательно одобрен, это положит конец истории марки, существующей с 1950 года. При этом её место в составе Volkswagen Group фактически займёт Cupra — бренд, который всего несколько лет назад был спортивным подразделением самой Seat.

Volkswagen Group готовит радикальное сокращение своего портфеля брендов. По информации немецкого издания WirtschaftsWoche, производство автомобилей под маркой Seat может быть окончательно прекращено не позднее конца 2029 года, а главным испанским брендом концерна станет Cupra.

Издание ссылается на конфиденциальный документ, подготовленный для заседания наблюдательного совета Volkswagen 3–4 сентября 2026 года. В нём прямо указано, что Seat планируется «упорядоченно и с минимальными затратами» вывести с рынка до конца десятилетия. Бренд уже не входит в целевую структуру концерна на 2030 год.

Однако формально окончательное решение пока не объявлено. В Seat в ответ на публикацию заявили Europa Press, что Volkswagen находится в процессе масштабной трансформации, а решение о будущем марки должен рассматривать наблюдательный совет. По словам представителей компании, «никакого решения по этому вопросу пока не принято».

Cupra фактически уже обогнала Seat

Причина такого шага хорошо прослеживается в статистике продаж. В 2025 году Seat реализовала около 257 тысяч автомобилей — на 17 % меньше, чем годом ранее. Между тем Cupra установила собственный рекорд, реализовав примерно 329 тысяч машин, увеличив продажи более чем на 32%.

Таким образом, младший бренд, который только в 2018 году был выделен из Seat в отдельную марку, уже продаётся лучше, чем его «родитель».

Именно на Cupra Volkswagen планирует сосредоточить дальнейшие инвестиции. Согласно документам WiWo, существующие продукты, производственные и дилерские структуры Seat планируется постепенно оптимизировать и частично перенести в Cupra. В перспективе концерн рассчитывает довести продажи Cupra до 500–600 тысяч автомобилей в год.

Заводы Seat не исчезнут вместе с брендом

Прекращение существования марки не означает закрытие испанского производства. Компания SEAT S.A., которой принадлежат бренды Seat и Cupra, продолжит свою деятельность.

Более того, завод в Марторели в настоящее время играет одну из ключевых ролей в переходе Volkswagen на производство компактных электромобилей. В июне 2026 года там стартовало производство Cupra Raval и Volkswagen ID. Polo. Предприятие также участвует в выпуске нового семейства доступных электромобилей концерна.

То есть Volkswagen фактически может ликвидировать сам бренд Seat, но сохранить его заводы, персонал и значительную часть инфраструктуры, переориентировав их на Cupra и другие марки группы.

Для нынешних владельцев Seat, в частности в Украине, резких изменений также не ожидается. Во внутреннем документе Volkswagen отдельно отмечается, что после прекращения продаж автомобилей компания продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами, включая сервисное обслуживание.

Если план будет окончательно одобрен, это положит конец истории марки, существующей с 1950 года. При этом её место в составе Volkswagen Group фактически займёт Cupra — бренд, который всего несколько лет назад был спортивным подразделением самой Seat.