1980 км на одном баке: Nissan Qashqai попал в Книгу рекордов Гиннеса — но с одним нюансом

Nissan занес себе в Книгу рекордов Гиннеса: серийный Qashqai e-POWER преодолел 1980 километров без единой дозаправки и без подключения к розетке. Рекорд зафиксирован в категории «Самое длинное путешествие на серийном кроссовере с электрическим приводом увеличенной дальности» — и на бумаге цифра выглядит фантастически: 55-литровый бак, расход около 2,8 л/100 км.

Заезд состоялся 14–17 июля в Колумбии, и вот здесь начинается самое интересное. Маршрут пролегал от Боготы, расположенной на высоте около 2600 метров, до карибского побережья — то есть фактически из гор к морю. Для гибрида с рекуперацией это подарок судьбы: на затяжных спусках машина не расходует топливо, а наоборот — подзаряжает батарею за счет торможения. Честно признаемся: в равнинной Европе или Украине повторить расход 2,8 литра на сотню в Qashqai не получится ни при каких обстоятельствах. Сам Nissan для серийной машины заявляет более реалистичные цифры: около 4,5 л/100 км и более 1200 км на баке — что, впрочем, тоже очень прилично для семейного кроссовера.

С технической точки зрения этот рекордсмен интересен своей схемой. e-POWER третьего поколения — это последовательный гибрид: колеса всегда приводит в движение электродвигатель, а 1,5-литровый бензиновый двигатель работает исключительно в режиме генератора, причем с тепловой эффективностью 42% — показателем, которым могут похвастаться лишь единицы двигателей в мире. Вся силовая установка собрана в компактный модуль «пять в одном». Получается автомобиль с ощущениями электромобиля — мгновенная тяга, тишина, плавность — но без зарядного кабеля в багажнике.

Рекорд в данном случае — не просто маркетинговая уловка, а аргумент в стратегическом споре. Nissan свернул разработку полностью электрической версии Qashqai и сделал ставку именно на гибриды: технология e-POWER уже нашла почти два миллиона покупателей по всему миру, а к концу 2026 года появится и на американском рынке в виде Nissan Rogue Hybrid. Сертификат Гиннесса в этой логике — способ громко заявить: пока конкуренты сражаются за киловатты зарядных станций, можно просто заправиться один раз — и забыть о заправках на две недели.

Напомним, что борьба за рекордные запасы хода разворачивается сразу в нескольких лагерях: ранее мы писали о Volkswagen ID. Era 5S — гибридном седане для Китая, который обещает более 2000 км суммарного запаса хода на электричестве и бензине.