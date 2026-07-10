Mercedes-Benz представила электромобиль AMG CLA 45: 680 к.с. и разгон до сотни за 2,7 секунды

Новый Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ стал полностью электрическим, получил три электродвигателя, 800-вольтовую архитектуру и запас хода более 670 км.
Mercedes-AMG представила новый CLA 45 4MATIC+ в полностью электрической версии. Модель будет выпускаться в двух вариантах кузова: седан и Shooting Brake. Несмотря на переход на электропривод, автомобиль сохранил главную идею AMG — максимальный акцент на динамике и эмоциях от вождения.
Новинка получила сразу три электродвигателя с осевым потоком: два установлены на задней оси, ещё один — спереди. Суммарная пиковая мощность достигает 500 кВт, или 680 л.с. Благодаря этому электрический Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды. Максимальная скорость составляет до 270 км/ч, но такой показатель доступен только с опциональным пакетом AMG Dynamic Plus.
Основные характеристики Mercedes-AMG CLA 45
|Характеристика
|Mercedes-AMG CLA 45 Седан
|Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake
|Тип привода
|электрический, полный привод AMG Performance 4MATIC+
|электрический, полный привод AMG Performance 4MATIC+
|Количество двигателей
|3
|3
|Мощность
|до 500 кВт / 680 л.с.
|до 500 кВт / 680 л.с.
|Разгон 0–100 км/ч
|2,7 с
|2,7 с
|Максимальная скорость
|до 270 км/ч
|до 270 км/ч
|Запас хода по WLTP
|более 670 км
|более 640 км
|Архитектура
|800 В
|800 В
|Быстрая зарядка
|до 330 кВт
|до 330 кВт
|Заряд 10–80 %
|22 минуты
|22 минуты
|Дополнительный запас за 10 минут зарядки
|более 270 км
|более 270 км
|Потребление энергии
|18,7–16,5 кВт·ч/100 км
|19,6–17,4 кВт·ч/100 км
Заряжается быстрее, чем многие смартфоны
Одним из главных преимуществ новинки стала 800-вольтовая электрическая архитектура. Она позволяет заряжать автомобиль мощностью до 330 кВт. По данным Mercedes-AMG, зарядка аккумулятора с 10% до 80% занимает 22 минуты, а всего 10 минут у быстрой зарядной станции могут добавить более 270 км запаса хода.
Для обеспечения стабильной производительности автомобиль оснащен тепловым насосом, который помогает подготовить аккумулятор к быстрой зарядке еще во время движения. Это должно быть особенно полезно в дальних поездках, где важны не только запас хода, но и скорость пополнения энергии.
Среди других особенностей электромобиля CLA 45:
- адаптивная спортивная подвеска AMG Ride Control;
- полностью переключаемый полный привод AMG Performance 4MATIC+;
- активный задний спойлер или спойлер на крыше в версии Shooting Brake;
- активные жалюзи радиатора для улучшения аэродинамики;
- до семи режимов AMG Dynamic Select;
- специальный режим AMGFORCE S+ с имитацией звука, переключениями передач и даже вибрациями сидений.
Mercedes-AMG особо подчеркивает, что стремилась сохранить ощущение «настоящего AMG» даже без бензинового двигателя. Для этого компания записывала звук спортивного четырёхцилиндрового двигателя с помощью 13 микрофонов и более 1600 измерений, после чего воссоздала его в цифровом формате.
Новый CLA 45 фактически демонстрирует, какими будут компактные модели AMG в ближайшие годы: электрическими, очень быстрыми и в то же время ориентированными не только на цифры, но и на эмоции от вождения.