Mercedes-Benz представила электромобиль AMG CLA 45: 680 к.с. и разгон до сотни за 2,7 секунды

Новый Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ стал полностью электрическим, получил три электродвигателя, 800-вольтовую архитектуру и запас хода более 670 км.

Mercedes-AMG представила новый CLA 45 4MATIC+ в полностью электрической версии. Модель будет выпускаться в двух вариантах кузова: седан и Shooting Brake. Несмотря на переход на электропривод, автомобиль сохранил главную идею AMG — максимальный акцент на динамике и эмоциях от вождения.

Новинка получила сразу три электродвигателя с осевым потоком: два установлены на задней оси, ещё один — спереди. Суммарная пиковая мощность достигает 500 кВт, или 680 л.с. Благодаря этому электрический Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды. Максимальная скорость составляет до 270 км/ч, но такой показатель доступен только с опциональным пакетом AMG Dynamic Plus.

Основные характеристики Mercedes-AMG CLA 45

Характеристика Mercedes-AMG CLA 45 Седан Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake Тип привода электрический, полный привод AMG Performance 4MATIC+ электрический, полный привод AMG Performance 4MATIC+ Количество двигателей 3 3 Мощность до 500 кВт / 680 л.с. до 500 кВт / 680 л.с. Разгон 0–100 км/ч 2,7 с 2,7 с Максимальная скорость до 270 км/ч до 270 км/ч Запас хода по WLTP более 670 км более 640 км Архитектура 800 В 800 В Быстрая зарядка до 330 кВт до 330 кВт Заряд 10–80 % 22 минуты 22 минуты Дополнительный запас за 10 минут зарядки более 270 км более 270 км Потребление энергии 18,7–16,5 кВт·ч/100 км 19,6–17,4 кВт·ч/100 км

Заряжается быстрее, чем многие смартфоны

Одним из главных преимуществ новинки стала 800-вольтовая электрическая архитектура. Она позволяет заряжать автомобиль мощностью до 330 кВт. По данным Mercedes-AMG, зарядка аккумулятора с 10% до 80% занимает 22 минуты, а всего 10 минут у быстрой зарядной станции могут добавить более 270 км запаса хода.

Для обеспечения стабильной производительности автомобиль оснащен тепловым насосом, который помогает подготовить аккумулятор к быстрой зарядке еще во время движения. Это должно быть особенно полезно в дальних поездках, где важны не только запас хода, но и скорость пополнения энергии.

Среди других особенностей электромобиля CLA 45:

адаптивная спортивная подвеска AMG Ride Control;

полностью переключаемый полный привод AMG Performance 4MATIC+;

активный задний спойлер или спойлер на крыше в версии Shooting Brake;

активные жалюзи радиатора для улучшения аэродинамики;

до семи режимов AMG Dynamic Select;

специальный режим AMGFORCE S+ с имитацией звука, переключениями передач и даже вибрациями сидений.

Mercedes-AMG особо подчеркивает, что стремилась сохранить ощущение «настоящего AMG» даже без бензинового двигателя. Для этого компания записывала звук спортивного четырёхцилиндрового двигателя с помощью 13 микрофонов и более 1600 измерений, после чего воссоздала его в цифровом формате.

Новый CLA 45 фактически демонстрирует, какими будут компактные модели AMG в ближайшие годы: электрическими, очень быстрыми и в то же время ориентированными не только на цифры, но и на эмоции от вождения.