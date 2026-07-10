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Mercedes-Benz представила электромобиль AMG CLA 45: 680 к.с. и разгон до сотни за 2,7 секунды

Автор:
Ihor Tolubyak

Новый Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ стал полностью электрическим, получил три электродвигателя, 800-вольтовую архитектуру и запас хода более 670 км.

Mercedes-AMG представила новый CLA 45 4MATIC+ в полностью электрической версии. Модель будет выпускаться в двух вариантах кузова: седан и Shooting Brake. Несмотря на переход на электропривод, автомобиль сохранил главную идею AMG — максимальный акцент на динамике и эмоциях от вождения.

Новинка получила сразу три электродвигателя с осевым потоком: два установлены на задней оси, ещё один — спереди. Суммарная пиковая мощность достигает 500 кВт, или 680 л.с. Благодаря этому электрический Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды. Максимальная скорость составляет до 270 км/ч, но такой показатель доступен только с опциональным пакетом AMG Dynamic Plus.

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Основные характеристики Mercedes-AMG CLA 45

ХарактеристикаMercedes-AMG CLA 45 СеданMercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake
Тип приводаэлектрический, полный привод AMG Performance 4MATIC+электрический, полный привод AMG Performance 4MATIC+
Количество двигателей33
Мощностьдо 500 кВт / 680 л.с.до 500 кВт / 680 л.с.
Разгон 0–100 км/ч2,7 с2,7 с
Максимальная скоростьдо 270 км/чдо 270 км/ч
Запас хода по WLTPболее 670 кмболее 640 км
Архитектура800 В800 В
Быстрая зарядкадо 330 кВтдо 330 кВт
Заряд 10–80 %22 минуты22 минуты
Дополнительный запас за 10 минут зарядкиболее 270 кмболее 270 км
Потребление энергии18,7–16,5 кВт·ч/100 км19,6–17,4 кВт·ч/100 км

Заряжается быстрее, чем многие смартфоны

Одним из главных преимуществ новинки стала 800-вольтовая электрическая архитектура. Она позволяет заряжать автомобиль мощностью до 330 кВт. По данным Mercedes-AMG, зарядка аккумулятора с 10% до 80% занимает 22 минуты, а всего 10 минут у быстрой зарядной станции могут добавить более 270 км запаса хода.

Для обеспечения стабильной производительности автомобиль оснащен тепловым насосом, который помогает подготовить аккумулятор к быстрой зарядке еще во время движения. Это должно быть особенно полезно в дальних поездках, где важны не только запас хода, но и скорость пополнения энергии.

Среди других особенностей электромобиля CLA 45:

  • адаптивная спортивная подвеска AMG Ride Control;
  • полностью переключаемый полный привод AMG Performance 4MATIC+;
  • активный задний спойлер или спойлер на крыше в версии Shooting Brake;
  • активные жалюзи радиатора для улучшения аэродинамики;
  • до семи режимов AMG Dynamic Select;
  • специальный режим AMGFORCE S+ с имитацией звука, переключениями передач и даже вибрациями сидений.

Mercedes-AMG особо подчеркивает, что стремилась сохранить ощущение «настоящего AMG» даже без бензинового двигателя. Для этого компания записывала звук спортивного четырёхцилиндрового двигателя с помощью 13 микрофонов и более 1600 измерений, после чего воссоздала его в цифровом формате.

Новый CLA 45 фактически демонстрирует, какими будут компактные модели AMG в ближайшие годы: электрическими, очень быстрыми и в то же время ориентированными не только на цифры, но и на эмоции от вождения.

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