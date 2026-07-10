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Mercedes-Benz показала електричний AMG CLA 45: 680 к.с. і розгін до сотні за 2,7 секунди

Автор:
Ihor Tolubyak

Новий Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ став повністю електричним, отримав три мотори, 800-вольтову архітектуру та запас ходу понад 670 км.

Mercedes-AMG представила новий CLA 45 4MATIC+ у повністю електричній версії. Модель вийде у двох кузовах: седан та Shooting Brake. Попри перехід на електротягу, автомобіль зберіг головну ідею AMG — максимальний акцент на динаміці та емоціях від керування.

Новинка отримала одразу три електромотори з осьовим потоком: два встановлені на задній осі, ще один — спереду. Сумарна пікова потужність сягає 500 кВт, або 680 к.с. Завдяки цьому електричний Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ розганяється від 0 до 100 км/год за 2,7 секунди. Максимальна швидкість становить до 270 км/год, але такий показник доступний лише з опціональним пакетом AMG Dynamic Plus.

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Основні характеристики Mercedes-AMG CLA 45

ХарактеристикаMercedes-AMG CLA 45 SedanMercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake
Тип приводуелектричний, повний AMG Performance 4MATIC+електричний, повний AMG Performance 4MATIC+
Кількість моторів33
Потужністьдо 500 кВт / 680 к.с.до 500 кВт / 680 к.с.
Розгін 0–100 км/год2,7 с2,7 с
Максимальна швидкістьдо 270 км/годдо 270 км/год
Запас ходу WLTPпонад 670 кмпонад 640 км
Архітектура800 В800 В
Швидка зарядкадо 330 кВтдо 330 кВт
Заряд 10–80%22 хвилини22 хвилини
Додатковий запас за 10 хв зарядкипонад 270 кмпонад 270 км
Споживання енергії18,7–16,5 кВт·год/100 км19,6–17,4 кВт·год/100 км

Заряджається швидше, ніж багато смартфонів

Однією з головних переваг новинки стала 800-вольтова електрична архітектура. Вона дозволяє заряджати авто потужністю до 330 кВт. За даними Mercedes-AMG, заряд батареї з 10% до 80% займає 22 хвилини, а всього 10 хвилин біля швидкої зарядної станції можуть додати понад 270 км запасу ходу.

Для збереження стабільної продуктивності авто отримало тепловий насос, який допомагає підготувати батарею до швидкої зарядки ще під час руху. Це має бути особливо корисним у далеких поїздках, де важливі не лише запас ходу, а й швидкість поповнення енергії.

Серед інших особливостей електричного CLA 45:

  • адаптивна спортивна підвіска AMG Ride Control;
  • повністю змінний повний привід AMG Performance 4MATIC+;
  • активний задній спойлер або спойлер на даху у версії Shooting Brake;
  • активні жалюзі радіатора для кращої аеродинаміки;
  • до семи режимів AMG Dynamic Select;
  • спеціальний режим AMGFORCE S+ з імітацією звуку, перемикань передач і навіть вібраціями сидінь.

Mercedes-AMG окремо підкреслює, що намагалася зберегти відчуття «справжнього AMG» навіть без бензинового двигуна. Для цього компанія записувала звук спортивного чотирициліндрового мотора за допомогою 13 мікрофонів і понад 1600 вимірювань, після чого відтворила його цифрово.

Новий CLA 45 фактично показує, якими будуть компактні AMG у найближчі роки: електричними, дуже швидкими й водночас орієнтованими не лише на цифри, а й на емоції від керування.

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