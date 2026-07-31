Tiguan очолив рейтинг: які вживані кросовери завозили в Україну в першому півріччі 2026-го

Вживані кросовери залишаються головним товаром автомобільного імпорту: за даними «Укравтопрому», у першому півріччі 2026 року в Україну ввезли 111,5 тисячі легковиків із пробігом, і більш ніж половина з них — 53% — припала на SUV. У кількісному вимірі це близько 59 тисяч автомобілів, середній вік яких становив вісім років.

Бензин без конкуренції

На відміну від ринку нових авто, де гібриди вже наступають бензину на п’яти, у сегменті вживаного імпорту розклад однозначний: 61% ввезених кросоверів — бензинові, 19% — дизельні. Електромобілі зайняли 9%, гібриди — лише 8%, а версії з ГБО — 3%. Пояснення просте: основний потік вживаних авто їде з ринків США та Європи семи-десятирічної давнини, коли гібридні SUV ще були рідкістю.

Десятка найпопулярніших

Місце Модель Ввезено, од. 1 Volkswagen Tiguan 4549 2 Audi Q5 3962 3 Nissan Rogue 3896 4 Ford Escape 2446 5 Nissan Qashqai 2166 6 Mazda CX-5 2086 7 BMW X3 1801 8 BMW X5 1646 9 Audi Q7 1615 10 Tesla Model Y 1468

Очолив рейтинг Volkswagen Tiguan із 4549 автомобілями, за ним ідуть Audi Q5 і американський Nissan Rogue — «доларовий» близнюк відомого в Європі X-Trail. Прикметно, що чотири позиції з десяти зайняли преміальні німецькі моделі (дві Audi та два BMW), а замикає список Tesla Model Y — єдиний електромобіль рейтингу, який підтверджує стабільний попит на вживані «Тесли» з американських аукціонів.

Імпорт удвічі більший за ринок нових

Найпоказовіше — зіставлення з ринком нових авто. За те саме півріччя українці купили 26,6 тисячі нових кросоверів — тобто вживаних SUV із-за кордону ввезли приблизно вдвічі більше. Українських покупців можна зрозуміти: за ціною нового бюджетного кросовера з салону на ринку вживаного імпорту можна взяти преміальний німецький SUV п’яти-семи років.

Нагадаємо, раніше ми писали про лідерів українського ринку нових кросоверів: там перше місце з великим відривом утримує Renault Duster, а гібриди вже майже наздогнали бензинові версії за популярністю.