Tiguan очолив рейтинг: які вживані кросовери завозили в Україну в першому півріччі 2026-го

Вживані кросовери залишаються головним товаром автомобільного імпорту: за даними «Укравтопрому», у першому півріччі 2026 року в Україну ввезли 111,5 тисячі легковиків із пробігом, і більш ніж половина з них — 53% — припала на SUV. У кількісному вимірі це близько 59 тисяч автомобілів, середній вік яких становив вісім років.
Бензин без конкуренції
На відміну від ринку нових авто, де гібриди вже наступають бензину на п’яти, у сегменті вживаного імпорту розклад однозначний: 61% ввезених кросоверів — бензинові, 19% — дизельні. Електромобілі зайняли 9%, гібриди — лише 8%, а версії з ГБО — 3%. Пояснення просте: основний потік вживаних авто їде з ринків США та Європи семи-десятирічної давнини, коли гібридні SUV ще були рідкістю.
Десятка найпопулярніших
|Місце
|Модель
|Ввезено, од.
|1
|Volkswagen Tiguan
|4549
|2
|Audi Q5
|3962
|3
|Nissan Rogue
|3896
|4
|Ford Escape
|2446
|5
|Nissan Qashqai
|2166
|6
|Mazda CX-5
|2086
|7
|BMW X3
|1801
|8
|BMW X5
|1646
|9
|Audi Q7
|1615
|10
|Tesla Model Y
|1468
Очолив рейтинг Volkswagen Tiguan із 4549 автомобілями, за ним ідуть Audi Q5 і американський Nissan Rogue — «доларовий» близнюк відомого в Європі X-Trail. Прикметно, що чотири позиції з десяти зайняли преміальні німецькі моделі (дві Audi та два BMW), а замикає список Tesla Model Y — єдиний електромобіль рейтингу, який підтверджує стабільний попит на вживані «Тесли» з американських аукціонів.
Імпорт удвічі більший за ринок нових
Найпоказовіше — зіставлення з ринком нових авто. За те саме півріччя українці купили 26,6 тисячі нових кросоверів — тобто вживаних SUV із-за кордону ввезли приблизно вдвічі більше. Українських покупців можна зрозуміти: за ціною нового бюджетного кросовера з салону на ринку вживаного імпорту можна взяти преміальний німецький SUV п’яти-семи років.
Нагадаємо, раніше ми писали про лідерів українського ринку нових кросоверів: там перше місце з великим відривом утримує Renault Duster, а гібриди вже майже наздогнали бензинові версії за популярністю.