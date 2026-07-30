Найпопулярніші кросовери в Україні за підсумками I півріччя 2026 року

Кросовери остаточно закріпилися як домінантний клас на українському авторинку: за даними асоціації «Укравтопром», у першому півріччі 2026 року на них припало 80% усіх проданих нових легковиків. У кількісному вимірі це 26,6 тисячі автомобілів — на 0,3% більше, ніж за аналогічний період торік. Тобто ринок SUV не стільки зростає, скільки утримує завойовані позиції.
Бензин ще лідирує, але гібриди наступають
Найпоширенішим типом двигуна серед нових кросоверів залишається бензиновий — 37,8% продажів. Утім, відрив від гібридів уже не виглядає значним: на них припало 32,9%. Дизельні версії обрали 20,4% покупців, електричні — 8,7%, а автомобілі з ГБО стали статистичною похибкою — лише 0,2%.
Десятка лідерів
|Місце
|Модель
|Продажі, од.
|1
|Renault Duster
|2670
|2
|Toyota RAV4
|1811
|3
|Hyundai Tucson
|1302
|4
|Toyota Land Cruiser Prado
|1003
|5
|Škoda Kodiaq
|943
|6
|Mazda CX-5
|910
|7
|Volkswagen Touareg
|854
|8
|Nissan Qashqai
|627
|9
|Škoda Karoq
|606
|10
|Kia Sportage
|552
Renault Duster упевнено очолив рейтинг із 2670 проданими автомобілями — це майже в півтора раза більше, ніж у Toyota RAV4, що посіла друге місце. Примітно, що до десятки увійшли одразу дві моделі Toyota і дві Škoda, а позиції четвертого й сьомого місць — Land Cruiser Prado і Touareg — свідчать, що попит тримається не лише на доступні моделі, а й на великі кросовери преміального цінового сегмента.
З огляду на 80-відсоткову частку SUV, загальний ринок нових легковиків у першому півріччі можна оцінити приблизно у 33 тисячі автомобілів.