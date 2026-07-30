Авто

Найпопулярніші кросовери в Україні за підсумками I півріччя 2026 року

У першому півріччі кросовери зайняли 80% ринку нових легковиків України — 26,6 тис. авто. Лідер продажів Renault Duster обійшов найближчого переслідувача майже в півтора раза.

Автор:
Pavlo Томенко
Renault Duster

Кросовери остаточно закріпилися як домінантний клас на українському авторинку: за даними асоціації «Укравтопром», у першому півріччі 2026 року на них припало 80% усіх проданих нових легковиків. У кількісному вимірі це 26,6 тисячі автомобілів — на 0,3% більше, ніж за аналогічний період торік. Тобто ринок SUV не стільки зростає, скільки утримує завойовані позиції.

Бензин ще лідирує, але гібриди наступають

Найпоширенішим типом двигуна серед нових кросоверів залишається бензиновий — 37,8% продажів. Утім, відрив від гібридів уже не виглядає значним: на них припало 32,9%. Дизельні версії обрали 20,4% покупців, електричні — 8,7%, а автомобілі з ГБО стали статистичною похибкою — лише 0,2%.

Десятка лідерів

МісцеМодельПродажі, од.
1Renault Duster2670
2Toyota RAV41811
3Hyundai Tucson1302
4Toyota Land Cruiser Prado1003
5Škoda Kodiaq943
6Mazda CX-5910
7Volkswagen Touareg854
8Nissan Qashqai627
9Škoda Karoq606
10Kia Sportage552

Renault Duster упевнено очолив рейтинг із 2670 проданими автомобілями — це майже в півтора раза більше, ніж у Toyota RAV4, що посіла друге місце. Примітно, що до десятки увійшли одразу дві моделі Toyota і дві Škoda, а позиції четвертого й сьомого місць — Land Cruiser Prado і Touareg — свідчать, що попит тримається не лише на доступні моделі, а й на великі кросовери преміального цінового сегмента.

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З огляду на 80-відсоткову частку SUV, загальний ринок нових легковиків у першому півріччі можна оцінити приблизно у 33 тисячі автомобілів.

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