«У стилі Стівена Кінга» більше не працює: ChatGPT відмовляється наслідувати письменників

Користувачі ChatGPT помітили, що чат-бот більше не виконує запити на кшталт «напиши оповідання у стилі Стівена Кінга». Замість готового тексту система відповідає відмовою, посилаючись на авторські права. Зміну першими зафіксували журналісти Ars Technica, а згодом підтвердили колеги з інших видань, протестувавши бота самостійно.

Як працює обмеження

На прохання зімітувати манеру конкретного письменника ChatGPT тепер відповідає приблизно так: твори цього автора досі захищені авторським правом, тому точно відтворити його впізнаваний стиль неможливо. Водночас бот одразу пропонує компроміс — написати оригінальний текст «зі схожими характеристиками»: напругою, реалізмом, психологічною невизначеністю, якщо йдеться про Кінга, чи класичною детективною інтригою у випадку Агати Крісті.

Обмеження стосується не лише живих авторів. Бот відмовляється наслідувати й померлих письменників, чиї твори ще не перейшли в суспільне надбання, — від Крісті до польського класика дитячої літератури Яна Бжехви.

Позови зробили своє

Прямої заяви OpenAI щодо нововведення немає, однак контекст доволі прозорий: компанія веде одразу кілька судових процесів про порушення авторських прав — серед позивачів Гільдія авторів із Джорджем Р. Р. Мартіном, письменниця й комікиня Сара Сільверман, Encyclopedia Britannica та інші. В одному з судових документів окремо згадувалася «надзвичайна здатність ChatGPT» генерувати тексти, схожі на захищені твори. Схоже, у компанії вирішили не давати позивачам додаткових аргументів.

Оглядачі зазначають, що нове обмеження працює радше як юридичний запобіжник, ніж повноцінне блокування: погоджуючись писати «щось схоже, але оригінальне», бот фактично виконує майже те саме завдання, лише без імені автора у відповіді. А на Reddit користувачі вже діляться способами обійти заборону переформулюванням запитів — тож ефективність нововведення поки що виглядає більш символічною, ніж практичною.